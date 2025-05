După Bruce Springsteen, președintele Trump o atacă și pe Beyonce: ”A fost plătită de democrați cu 11 milioane de dolari”

Donald Trump a acuzat-o luni pe Beyonce că a încasat 11 milioane de dolari de la democrați pentru a-i face ilegal campanie electorală contracandidatei sale la președinția SUA, Kamala Harris.

Într-o postare de pe rețeaua sa socială Truth Social, Trump o pune pe Beyonce alături de Bruce Springsteen, Bono și Oprah în rândul vedetelor care au comis o fraudă electorală în numele democraților.

”Beyoncé a fost plătită cu 11.000.000 de dolari pentru a urca pe o scenă, a promovat-o rapid pe Kamala și a plecat într-un cor de huiduieli puternice pentru că nu a cântat nimic, nicio melodie! Amintiți-vă, democrații și Kamala i-au plătit ilegal milioane de dolari pentru că n-a făcut altceva decât să-și declare susținerea pentru Kamala. Aceasta este o fraudă electorală la cel mai înalt nivel! Este o contribuție ilegală la campanie! Bruce Springsteen, Oprah, Bono și poate mulți alții au multe explicații de dat!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa.

”Voi solicita o anchetă majoră în această chestiune”, a anunţat Trump.

Trump l-a făcut pe Springsteen ”nemernic”, după ce starul rock l-a descris ca fiind ”incompetent și trădător”

Anterior, Donald Trump a acuzat-o, de asemenea, pe Kamala Harris că l-a plătit pe legendarul Bruce Springsteen pentru a cânta la un miting în statul Georgia, cu câteva săptămâni înainte de alegeri.

„Cu cât l-a plătit Kamala Harris pe Bruce Springsteen pentru prestaţia sa slabă din timpul campaniei sale prezidenţiale? De ce a acceptat banii dacă este un fan al ei?”, a scris Trump în mesajul său.

Săptămâna trecută, Donald Trump s-a dezlănţuit la adresa rockerului american, numindu-l „nemernic”, după ce Springsteen a atacat verbal guvernul său „corupt” în timpul unui concert în Marea Britanie.

Autorul celebrului hit „Born in the USA” declarase: „Acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, sursa de speranţă şi libertate timp de 250 de ani, este în mâinile unui guvern corupt, incompetent şi trădător”. De asemenea, el l-a descris pe Donald Trump drept un „preşedinte incompetent”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: