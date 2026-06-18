Teheranul, care susține că a obținut o victorie istorică în fața SUA, a declarat că strâmtoarea se află sub controlul său și a avertizat că nu va accepta un plan european privind o misiune navală de escortare a navelor prin această rută strategică, scrie The Guardian.

Anunțul vine în contextul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul va menține zona de securitate din sudul Libanului atât timp cât interesele sale de securitate o vor impune și va continua să împiedice Iranul să obțină arme nucleare.

Ceremonia oficială programată pentru vineri, care trebuia să marcheze semnarea memorandumului dintre SUA și Iran, a fost anulată, deși documentul a fost deja semnat de Donald Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Discuțiile tehnice dintre cele două părți vor continua în Elveția și se vor concentra pe aplicarea acordului, inclusiv ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol iranian și reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Hormuz.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că ordinul pentru ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene a fost deja emis și că mai multe nave au tranzitat deja spre Iran. El a precizat că efectivele militare americane din regiune vor reveni la nivelurile de dinaintea conflictului în termen de 30 de zile.

Reacții în Golf

Totuși, președintele Parlamentului iranian și principal negociator, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că Strâmtoarea Hormuz trebuie „gestionată”, iar acest lucru va avea un cost. Declarația a stârnit reacții în statele din Golf.

Ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan Al Saud, a respins ideea unor noi taxe sau restricții, argumentând că înainte de conflict traficul prin strâmtoare funcționa fără probleme și că nu există motive pentru schimbarea regulilor.

Iranul speră acum să își repare relațiile cu statele din Golf și să atragă investiții pentru un fond de reconstrucție estimat la 350 de miliarde de dolari, susținut de SUA.