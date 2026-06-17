Iranul va redeschide Strâmtoarea Ormuz și va putea vinde petrol în mod liber în cadrul acordului cu SUA, afirmă oficialii

Acordul va atrage probabil critici intense la Washington - și pare a fi un eșec major pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care este supus unor critici intense în țara sa pe măsură ce detaliile ies la iveală.

De exemplu, acordul SUA de a permite imediat Iranului să-și vândă liber petrolul și oferta de a ridica în cele din urmă toate sancțiunile reprezintă concesii majore care depășesc termenii acordului nuclear din 2015 al Iranului cu puterile mondiale, din care Trump a retras America în primul său mandat, declarându-l „cel mai prost acord din istorie”.

SUA și Israelul au intrat în război pe 28 februarie, în parte pentru a împiedica Iranul să obțină vreodată o armă nucleară - deși obiectivele președintelui american Donald Trump în acest conflict s-au schimbat în repetate rânduri. Acordul provizoriu pune capăt războiului înainte ca acest obiectiv să fie atins - deschizând în schimb o perioadă de două luni pentru negocieri nucleare - și pare să ofere Iranului mai multe beneficii imediate, în schimbul a foarte puțin.

Acordul, care urmează să fie semnat vineri în Elveția, prevede, de asemenea, potrivit Associated Press, că Iranul va primi cel puțin 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție după război și stipulează că SUA vor depune eforturi pentru a pune capăt tuturor sancțiunilor impuse de Statele Unite și de Organizația Națiunilor Unite asupra Teheranului - în cazul în care se va ajunge la un acord final privind programul nuclear al Iranului.

Acordul va pune capăt luptelor și va da startul unor noi negocieri

O mare parte a acordului ar restabili statu quo-ul dinaintea războiului, incluzând încetarea ostilităților, reluarea negocierilor dintre SUA și Iran cu privire la programul nuclear al Teheranului și redeschiderea strâmtorii, care reprezintă o cale de trecere crucială pentru petrolul și gazul natural la nivel mondial și a cărei închidere a provocat o criză energetică istorică.

Acordul prevede încetarea luptelor din Liban dintre Israel și miliția Hezbollah, susținută de Iran. Aceasta este una dintre cele mai delicate părți ale acordului, deoarece Israelul a susținut că va continua să se apere și să ocupe vaste zone din Liban.

Iranul a declarat că, în conformitate cu acordul, Israelul trebuie să se retragă, deși versiunile scurse în presă nu menționează nimic despre retragere.

O persoană care a fost informată cu privire la memorandumul de înțelegere după semnarea acestuia și o altă persoană care a văzut o copie în prealabil au afirmat că acesta corespundea în mare măsură cu textul publicat de postul de televiziune saudit Al Arabiya, care a relatat marți detalii despre acord. Cele două persoane au vorbit sub condiția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al discuțiilor.

Alți doi oficiali din Orientul Mijlociu, care au vorbit sub condiția anonimatului din același motiv, au afirmat, de asemenea, că versiunile publicate de Al Arabiya și Bloomberg corespund în mare măsură acordului final.

Casa Albă și alți oficiali americani nu au publicat termenii acordului și nu au răspuns imediat la întrebări. Cu toate acestea, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a scris miercuri pe internet, după ce CNN a publicat o versiune a acordului care a ajuns în presă, că aceasta „nu reflectă textul propriu-zis” al acordului, fără a oferi detalii suplimentare.

Nici Iranul nu a publicat o versiune oficială a acordului. Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, apropiată de Garda Revoluționară paramilitară, a afirmat miercuri că versiunea Bloomberg avea porțiuni lipsă, fără a oferi o prezentare completă.

Trump a menționat diverse obiective ale războiului, inclusiv promisiunea, făcută uneori, că acesta va pune capăt programelor nucleare și de rachete ale Iranului, precum și sprijinului acordat de acesta grupării Hezbollah și altor grupuri proxy din regiune. El a sugerat, de asemenea, că războiul ar putea duce la răsturnarea guvernului iranian.

Acordul provizoriu nu îndeplinește niciunul dintre aceste obiective, dar Trump l-a lăudat miercuri.

„Nimeni nu știe ce este, dar este foarte puternic”, a declarat Trump în Franța, unde participă la summitul Grupului celor Șapte.

Însă el a lăsat deschisă și posibilitatea renunțării la acesta: „Este un memorandum de înțelegere și, dacă nu-mi place, vom reveni la a trage asupra lor și a arunca bombe.”