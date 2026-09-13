Cadrele didactice observaseră însă că avea probleme și o avertizaseră pe mama ei, potrivit TN.

Sariya, în vârstă de cinci ani, a murit subit într-o locuință din cartierul Malá Ves din Lučenec. Nici paramedicii chemați la fața locului nu au mai putut să o ajute. Părinții ar fi fost avertizați cu o zi înainte de educatoarele de la grădiniță în legătură cu starea precară de sănătate a copilului, potrivit Nový Čas.

Dimineața, mama sa, Jana, a chemat paramedicii după ce a găsit corpul fetiței fără viață și fără reacție. La fața locului s-au deplasat și polițiștii locali din Lučenec, care au în dotare un defibrilator.

„Un angajat al centrului operațional al Serviciului Medical de Urgență din Banská Bystrica a solicitat telefonic Poliției Municipale Lučenec sprijin pentru utilizarea unui dispozitiv AED la o adresă din cartierul Malá Ves”, a informat purtătoarea de cuvânt a orașului, Michaela Babolová, adăugând că un echipaj de ambulanță se afla deja la fața locului când a sosit patrula.

Poliția a deschis o anchetă pentru omor

Salvatorii nu au reușit însă să o salveze pe fetiță. „În ciuda eforturilor enorme ale salvatorilor, a fost declarat decesul copilului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a serviciului de salvare, Petra Klimešová.

La locul tragediei au fost trimiși și polițiști, iar în acest caz misterios a fost dispusă efectuarea unei autopsii. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Poliției din Banská Bystrica, Petra Kováčiková, ancheta este încă în desfășurare. „A fost începută urmărirea penală pentru omor”, a adăugat ea.

Potrivit informațiilor Nový Čas, Sariya nu se simțise bine la grădiniță cu o zi înainte. Nici educatoarelor nu li s-a părut că starea ei de sănătate era bună și au recomandat ca fetița să fie dusă la spital. Acest lucru nu s-a întâmplat însă.

Vecinii spun că fetița era foarte energică

Localitatea este în stare de șoc după incident. Nimeni nu își poate explica ce s-ar fi putut întâmpla cu un copil sănătos.

„Era o prințesă frumoasă. Era adorabilă și foarte energică, inventa mereu câte ceva. Eu și mama mea ne întâlneam cu ea în timpul plimbărilor”, a povestit o locuitoare din Malá Ves.

Potrivit unor vecini, însă, din locuința familiei în care Jana trăia împreună cu partenerul său, mama sa și fiica Sariya se auzeau adesea țipete și lovituri.