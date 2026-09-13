Repertoriul a fost inspirat inclusiv din coloana sonoră a desenelor animate și din filme pentru cei mici. Nu a lipsit muzica clasică.

La Iași, weekend-ul a început la Grădina Palas pentru sute de iubitori ai muzicii. Copiii au apreciat concertul simfonic la fel de mult ca adulții.

Femeie: ”Mi-a plăcut foarte mult, fetelor le place muzica și chiar dansează balet și este foarte plăcut pentru ele. Dar și pentru noi, să ne relaxăm, este final de săptămână și este locul perfect să ne deconectăm de la muncă".

Bărbat: ”Le ajută când aud muzica. Chiar le-am prezentat mai înainte toate instrumentele și sunt încântate".

Băiat:” Mie-mi place foarte mult, ascult de mic și e un mod frumos după școală să mă relaxez pentru weekend. Mă liniștește și chiar mă ajută".

Muzica clasică, un cântec de leagăn perfect

Laurențiu Busnea, artist instrumentist: ”Pornim de la muzica lui Mozart. Mai avem "Mama mea, gâsca", o suită de cinci piese scrise pentru copii. Și vom încheia spectacolul cu muzica filmului ”Veronica”, coloana sonora scrisă de Temistocle Popa".

Pentru cel mai mic spectator, muzica simfonică a fost cântecul de leagăn perfect. A apreciat concertul și un cățeluș.

"Chiar a stat cumințel aici, i-a plăcut. Sper să ajungem la un moment dat să primim și animăluțele în sălile de spectacole. Muncesc o săptămână și știu că vinerea vin la spectacol la Filarmonică și mă relaxez".

Femeie: ”Relaxare și cu multă bucurie pentru munca lor. Muzicienii și sportivii dacă nu repetă, nu iese".