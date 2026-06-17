În cadrul discuțiilor, Trump a spus că este pregătit să reintroducă sancțiunile asupra petrolului rusesc, semnalând o posibilă schimbare de poziție în privința conflictului din Ucraina, scrie Politico.

Donald Trump l-a felicitat pe Volodimir Zelenski pentru „performanța” armatei ucrainene pe teren și a evocat o „dinamică” favorabilă în prezent Ucrainei.

Însă această susținere a Ucrainei, care se află în conflict armat cu Rusia din 2022, a fost negociată în schimbul unui ajutor al europenilor în vederea deminării Strâmtorii Ormuz.

Doi diplomați care au asistat la negocieri au declarat site-ului Politico că Donald Trump a exercitat presiuni asupra omologilor săi pentru ca aceștia să susțină acordul cu Iranul și să-și ofere sprijinul în deminarea Strâmtorii Ormuz.

Unul dintre diplomați a declarat site-ului că liderii G7 așteptau, la rândul lor, ca „el să facă concesii Ucrainei”.

Donald Trump a minimalizat însă, într-o conferință de presă, importanța ajutorului european.

„Nu cred că vom avea nevoie de mult ajutor”, a declarat Trump, recunoscând însă că nu ar fi „o idee proastă să avem una, două nave din câteva țări”.

El a recunoscut cu jumătate de gură, în stilul său obișnuit, interesul pe care îl poate reprezenta o contribuție externă.

Două nave de deminare poziționate în apropierea Strâmtorii Ormuz

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că desfășurarea unor nave de deminare (minehunter) urmează să fie „solicitată și dorită de către Statele Unite, apoi de către Iran și Oman, părțile vizate în acord”.

Meciul nu s-a terminat însă, pentru că este necesar ca Iranul să-și dea unda verde.

Până atunci, două nave vânătoare de mine franceze - Lyre și Andromède - au fost poziționate în Golful Aden și în Marea Arabiei, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Ele sunt „pregătite să se ducă în zonă”, anunța marți ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin.

În contextul în care Statele Unite și Iranul urmează să semneze vineri un protocol al unui acord, traficul maritim la Strâmtoarea Ormuz urmează să revină la nivelul de dinainte de Războiul din Iran.

„Nave din lumea întreagă, porniți-vă motorul! Să curgă petrolul!”, proclama duminică, entuziast, Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Numai că revenirea petrolierelor poate dura ceva timp, atât timp cât prezența minelor nu îi liniștește deloc pe armatori și asigurători.