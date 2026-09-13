O echipă de oameni de știință a identificat prima fosilă de dinozaur provenită din partea vestică a formațiunii Bayan Gobi, în Mongolia Interioară, extinzând astfel aria geografică în care au fost găsite fosile din această importantă formațiune geologică a Cretacicului timpuriu, relatează Sci.News.

Fosila a fost recuperată nu în urma unei expediții paleontologice, ci în timpul unei cercetări geologice pentru identificarea unor zăcăminte de cupru.

Fosila, scoasă din adâncurile pământului

Specimenul, catalogat drept 208GPV01, a fost extras dintr-un carotaj realizat la o adâncime impresionantă de 473 de metri, în apropiere de Guaizihu, în bazinul Yin’gen-Ejinaqi.

Cercetătorii spun că formațiunea Bayan Gobi reprezintă un important depozit continental din Cretacicul timpuriu, situat în nordul Chinei.

„Formațiunea Bayan Gobi este un depozit continental din Cretacicul timpuriu din nordul Chinei, expus în principal în bazinul Yin’gen-Ejinaqi din vestul Mongoliei Interioare”, au declarat dr. Lida Xing, cercetător la Universitatea de Geoștiințe din China și la Muzeul de Științe Dinosaur Odyssey, și colegii săi.

Potrivit acestora, fauna descoperită în această formațiune prezintă asemănări cu cea din regiunea Liaoning de Vest, ceea ce ar putea indica o legătură cu celebra biotă Jehol.

„Fauna sa prezintă similitudini cu cea din regiunea Liaoning de Vest, aproximativ contemporană, ceea ce sugerează că ambele ar putea face parte din aria de răspândire a biotei Jehol, deși există și unele diferențe”, au explicat cercetătorii.

O fosilă veche de aproximativ 115 milioane de ani

Analizele indică faptul că specimenul datează de aproximativ 115 milioane de ani, din Cretacicul timpuriu. Fosila este alcătuită în principal din vertebre din partea apropiată de baza cozii, dar include și alte elemente asociate.

„208GPV01 cuprinde o coastă sacrală, patru corpi vertebrali caudali, șase arcuri neurale caudale, mai multe procese transverse și tendoane osificate”, au precizat oamenii de știință.

Deși resturile sunt fragmentare, ele au fost suficiente pentru ca cercetătorii să stabilească apartenența specimenului la Ornithischia, grup care include dinozauri erbivori caracterizați printr-o structură a bazinului asemănătoare celei a păsărilor.

Identitatea rămâne un mister

Pentru a afla cu ce dinozauri este cel mai apropiat specimenul, oamenii de știință au comparat proporțiile vertebrelor sale cu cele ale numeroaselor specii de ornitischieni, folosind metode de morfometrie geometrică.

Rezultatele au arătat că proporțiile vertebrelor seamănă cel mai mult cu cele întâlnite la Psittacosaurus, un grup de dinozauri primitivi cu coarne care a fost răspândit în Asia de Est în perioada Cretacicului.

Totuși, cercetătorii au evitat să atribuie fosila unui gen sau unei specii precise. Materialul disponibil este prea limitat pentru o astfel de concluzie.

Astfel, pentru moment, 208GPV01 rămâne clasificat drept un ornitischian nedeterminat.