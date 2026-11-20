Femeia a fost mutată într-un magazin, unde salariul i-a fost redus cu 50%, după ce a semnat acordul „de teamă”.

Îndepărtată din funcția pe care o ocupa în departamentul de resurse umane și transferată într-un magazin, salariata a suferit o reducere treptată a veniturilor salariale cu 50%, scrie publicția Midi Libre.

Angajata s-a alăturat companiei în decembrie 1988 și a avansat treptat în ierarhie, ajungând în 2018 să ocupe funcția de responsabilă de categoria C în departamentul de resurse umane. Activitatea sa se desfășura exclusiv la birou, iar salariul lunar era de 6.783 de euro, inclusiv bonusurile.

Retrogradată sub presiune

Situația s-a schimbat radical în martie 2023, la scurt timp după venirea unui nou manager. Fără nicio consultare prealabilă, acesta i-a prezentat un acord prin care urma să fie retrogradată în categoria B, transferată într-un magazin și să i se reducă treptat venitul anual de la 81.399 euro la 39.141 euro, pe parcursul a patru ani.

Potrivit hotărârii judecătorești citate de publicația spaniolă, angajata ar fi semnat documentul „plângând și de teamă că va fi concediată”, în condițiile în care alți colegi fuseseră deja concediați sau transferați.

După două luni de pregătire, la sfârșitul lunii mai 2023, femeia a fost repartizată într-un supermarket din Alicante. La numai câteva săptămâni distanță, pe 13 iunie, a intrat în concediu medical.

Desfacerea contractului cu plata despăgubirilor, confirmată în apel

După ce o tentativă de conciliere a eșuat în noiembrie, angajata s-a adresat instanței pentru a obține încetarea contractului de muncă și plata despăgubirilor aferente. După ce a fost condamnată inițial de Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Alicante, Mercadona a făcut apel, susținând că angajata semnase acordul în mod voluntar și că depășise termenul legal de 20 de zile pentru a-l contesta.

Tribunalul Superior de Justiție al Comunității Valenciene (TSJ) a respins însă apelul companiei și a confirmat plata despăgubirilor în valoare de peste 164.000 de euro. Judecătorii au apreciat că salariata a acționat sub constrângere și că modificarea substanțială și nejustificată a condițiilor de muncă i-a afectat demnitatea profesională.