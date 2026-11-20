Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 88 de copaci şi a şase stâlpi de electricitate doborâţi de vânt. 5 mașini au fost avariate. De asemenea, echipele de intervenţie au îndepărtat elemente de construcţie de la acoperişurile a 11 imobile.

În Vrancea, codul roșu a vizat întregul județ. Aproape 4.000 de locuințe au rămas fără energie electrică după ce mai multe cabluri de înaltă tensiune au fost rupte de rafale ce au atins 120 de km pe oră. Toate școlile din județ au rămas închise până la prânz.

Și pe litoral vântul sufla cu putere, iar autoritățile au închis toate porturile de la Marea Neagră. Nu se face nicio manevră, iar navele și-au dublat legăturile la cheu.

Corespondent PROTV: „Ne aflăm în stațiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol. Aici vântul are o forță de peste 70 de kilometri la oră, valurile sunt efectiv spulberate, iar să te menții pe picioare este o adevărată aventură."

În județul Harghita, drumul național 13B a fost închis complet, între Praid și Gheorgheni, din cauza arborilor căzuți pe șosea.

În comuna Șeica Mare, din județul Sibiu, un brad de mari dimensiuni a căzut peste acoperișul unei case. Din fericire, n-a rănit pe nimeni. Și în oraș, câțiva arbori au fost puși la pământ, iar bucăți de tablă au fost desprinse de pe o clădire și dintr-un gard metalic.

În Arad, o salcie a fost doborâtă de rafalele puternice și a căzut peste un stâlp de electricitate care s-a înclinat și a rămas sprijinit pe firele de curent.

Peste noapte, vântul a bătut și mai tare. La Timișoara, mai mulți arbori au fost doborâți de vijelie.

Corespondent PROTV: „Rafalele sunt însoțite și de stropi de ploaie. Asta face ca picăturile să se simtă ca niște ace pe față."

În Cluj-Napoca, rafalele au dărâmat garduri și mobilier stradal.

Corespondent PROTV: „Deși termometrele indică 10 grade Celsius, vântul puternic face ca temperatura resimțită să fie mult mai scăzută.”

La peste 1.200 de metri altitudine a fost cod roșu. În Bucegi, rafalele au depășit 100 de km/h. Aproape de vârful Omu, vântul a răsturnat refugiul amenajat într-un container de aproape 2 tone, în ciuda faptului că era ancorat cu cabluri. În Munții Făgăraș, telecabina a fost oprită, după ce i-a urcat la Bâlea Lac pe cei ce lucrează acolo.

Arbori căzuți în Brașov

Potrivit ISU Braşov, începând cu ora 01:00 şi până la ora 08:00, pompierii militari au intervenit pentru îndepărtarea unor arbori doborâţi de vânt care au aterizat pe trotuar în municipiul Braşov (pe strada 15 Noiembrie), precum şi pe carosabil - în Homorod (pe DJ 132), pe DN 73 A între Zărneşti şi Poiana Mărului, pe DN 1, între Predeal şi Buşteni, şi în Moieciu, pe DN 73, scrie Agerpres.

În Poiana Braşov au căzut trei copaci, dintre care unul peste o casă, pe strada Poiana lui Brancă.

În municipiul Braşov, au fost două intervenţii ale pompierilor la bucăţi de acoperiş smulse de vânt sau în pericol de a fi smulse, pe strada Muncii, respectiv pe Calea Bucureşti.

De asemenea, în Zărneşti, pe Şoseaua Branului, o porţiune din învelitoarea de tablă s-a desprins de pe acoperişul unei case. Nu au fost raportate victime.

Vineri, între orele 01:00 şi 10:00, zona montană a judeţului Braşov, la altitudini de peste 1.200 metri, se află sub cod roşu de vânt puternic.

Potrivit ANM, rafalele pot depăşi 120-140 km/h. În acelaşi interval, restul judeţului este sub cod portocaliu, cu rafale de 70-90 km/h, iar la munte, între 800 şi 1.200 metri, de 100-130 km/h.

Vânt puternic și în Alba

Opt copaci au fost doborâţi de vânt pe carosabil în mai multe localităţi din Apuseni, zonă aflată, în noaptea de joi spre vineri, sub avertizare de cod roşu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" Alba, au fost înregistrate opt intervenţii pentru degajarea unor arbori căzuţi pe carosabil, în Arieşeni, Zlatna - două situaţii, Sohodol, Câmpeni, între Presaca Ampoiului şi Poiana Ampoiului, la ieşirea din Lupşa spre Bistra şi între Brăzeşti şi Baia de Arieş.

Au mai fost şi două intervenţii pentru stâlpi de electricitate afectaţi, respectiv între Sălciua şi Poşaga, tot în Apuseni, şi în municipiul Blaj.

De asemenea, pompierii au acţionat pentru degajarea elementelor de construcţie desprinse de pe un acoperiş la un imobil de pe strada Gladiolelor din Alba Iulia, municipiu unde a fost şi o avarie la reţeaua de energie electrică pe strada Take Ionescu.

Gestionarea şi coordonarea tuturor situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul judeţului Alba s-au realizat în sistem integrat, prin intermediul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba.

Judeţul Alba s-a aflat sub avertizare de cod portocaliu începând de joi, ora 18:00, până vineri la ora 1:00, cu intensificări puternice ale vântului.

Pentru partea de vest a judeţului s-a emis cod roşu, vineri, în intervalul 1:00 - 10:00, cu intensificări puternice şi susţinute cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1.200 de metri cu viteze de peste 120 - 140 km/h.

Județul Neamț, vizat de cod roșu

Vântul puternic a doborât mai mulţi copaci peste fire de energie electrică şi a smuls elemente de acoperiş de pe blocuri, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

Pompierii au intervenit în localităţile Borleşti şi Cuejdiu pentru îndepărtarea unor crengi de copac căzute pe firele electrice.

În municipiul Piatra-Neamţ, pompierii au fost solicitaţi în mai multe cartiere pentru a îndepărta bucăţi de acoperiş care erau desprinse sau prezentau risc de cădere.

Tot la Piatra-Neamţ, cabluri de telecomunicaţii au căzut peste un autobuz fără călători, aflat în mers.

Pompierii voluntari din Bicaz au acţionat pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil.

La Taşca, voluntarii au intervenit la un copac căzut peste fire electrice, iar la Girov a existat o intervenţie la un stâlp de telefonie căzut peste poarta unei case.

La ora 8:00, peste 11.000 de consumatori din localităţile Bicaz, Izvorul Muntelui, Izvorul Alb, Pipirig, Pluton, Ceahlău, Bistricioara, Taşca şi Gârcina nu erau alimentaţi cu energie electrică.

Judeţul Neamţ este vizat de un cod roşu şi portocaliu de intensificări ale vântului.

A nins în zona montană

Vântul puternic a doborât copaci pe carosabil şi pe liniile electrice, iar la munte stratul de zăpadă a devenit consistent în urma precipitaţiilor mixte căzute în noaptea de joi spre vineri, a informat purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş, Dan Bucă.

„Pompierii militari au intervenit pentru evacuarea apei din curtea a două gospodării, pe două străzi din municipiul Baia Mare, respectiv dintr-o gospodărie tot în municipiul Baia Mare. De asemenea, s-a acţionat pentru degajarea unui arbore căzut pe partea carosabilă la ieşirea din localitatea Mireşu Mare spre Şomcuta Mare. În localitatea Dumbăviţa, un copac s-a prăbuşit şi a rămas sprijinit de cablurile de alimentare cu energie electrică. Se intervine pentru degajarea arborelui. Se mai intervine pentru degajarea unui alt arbore prăbuşit pe strada Petofi Sandor din municipiul Baia Mare. Pompierii militari intervin pentru decolmatarea unui podeţ, pe strada Sudului, din municipiul Baia Mare", a spus Dan Bucă.

Conform acestuia, în noaptea de joi spre vineri a plouat pe arii extinse, iar precipitaţiile au avut şi caracter de aversă. Vântul a prezentat intensificări de până la 65 km/h în oraşul Târgu Lăpuş, iar în zona montană înaltă de până la 112 km/h.

„A nins slab în zona montană înaltă. Ninge la staţia meteo Iezer din Munţii Rodnei. Aici, stratul de zăpadă proaspăt depus măsoară 2 centimetri", a mai precizat Dan Bucă.

Reporteri: Ana Tudoran, Reka Berezcki, Octavian Moldovan, Mihai Ruțaș, Daniel Preda, Adi Craciunoiu, Richard Szabo, Cristian Gocan, Cristian Axinte