La fiecare perioadă de post ne punem întrebarea: e mai sănătos să avem, măcar și pentru un timp, o dietă care să excludă produsele de origine animală?

Rolul postului alimentar este să dea o pauză organismului de la procesele complexe de metabolizare și digestie pe care le necesită proteinele animale. Deci da, cu siguranță este recomandat să ne lipsim câteva săptămâni de astfel de produse și veți vedea, ne vom bucura mai mult de ele după această pauză.

Dacă postiți, țineți cont de câteva reguli: limitați aportul alimentar la maximum trei mese pe zi și nu vă temeți de senzația de foame. E greu să te simți sătul fără proteine animale, deci în post există tendința să mâncăm mai mult.

Atenție la combinația făinoase-grăsime vegetală, adică ulei. Este cea mai bună „rețetă” de îngrășare și multe alimente de post au la bază aceste ingrediente.

Evitați consumul în exces de produse de patiserie, margarină, cartofi prăjiți, șnițel și cașcaval de post. Au multe calorii. Preferați mâncărurile gătite la cuptor, ciorbele și tocănițele pe bază de sos de roșii, multe legume, condimente și ierburi aromate.

Consumați leguminoase (fasole boabe, mazăre, linte, năut) de minimum două-trei ori pe săptămână și folosiți cartoful în loc de pâine, paste făinoase sau orez.

Abuzați de toate verdețurile și cruditățile existente pe piață, proaspete sau gătite, cu adaos minim de ulei. Postul poate fi și o cură detox, dacă punem accentul pe hidratare și mâncăm multe legume. Chiar și congelate, sunt la fel de sănătoase.

Consumați fructe cu moderație, sunt un desert natural și sănătos, iar ciocolata neagră este un dulce de post. Și dacă tot vorbim de ciocolată, merită să știți că bobul de cacao este campion la capitolul aport de fibre!

O mențiune specială trebuie făcută în legătură cu uleiul. Ați observat cât de puține sunt zilele cu dezlegare la ulei și vin din timpul postului? Este interesant că uleiul și vinul au fost puse în aceeași categorie, a plăcerilor alimentare ce trebuie limitate.

Dacă analizăm puțin, vedem că prin eliminarea uleiului dispar din meniul de post toate mâncărurile gustoase: zacuscă, salată de vinete și humus, pate vegetal, cartofi prăjiți, șnițel de soia, produse de patiserie și cofetărie – margarina tot ulei este!

Ce mai rămâne? Greu de zis: ciorbe și mâncăruri de legume, paste făinoase și orez, toate gătite fără ulei, cartofi, pâine, mămăligă.

Atenție și la salate, fără ulei nu se prea poate. Decât să ținem post mâncând pe săturate alimente bogate în ulei, mai bine nu ținem deloc. Postul nu face bine și nu ajută organismul decât atunci când presupune mâncare puțină și dietetică, adică fără grăsime.

Postul înseamnă să nu te saturi, să simți lipsa, să te confrunți cu foamea. Asta e esența, simbolul, scopul... să mâncăm cu jumătate de gură. Să ne facem gura mai mică, ca să ne fie inima mai mare!