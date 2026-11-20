Astfel, investitorii s-au grăbit să deţină o participaţie în prima companie listată la bursă din domeniul tehnologiei de vârf IA, potrivit Agerpres, care citează Reuters. Spre comparație, PIB-ul României pe anul în curs este de circa 450 de miliarde de dolari. În jurul valorii de 2.000 de miliarde de dolari se află, ca valoare anuală a economiei naționale, state precum Spania, Mexic și Australia.

Fiind primul dezvoltator major de modele IA care se listează la bursă, oferta sa publică iniţială (IPO) a depăşit precedentul record, stabilit în luna iunie de compania SpaceX a lui Elon Musk, care a strâns aproximativ 75 de miliarde de dolari cu prilejul IPO-ului.

În deschiderea şedinţei bursiere de joi, acţiunile au deschis la 111,5 dolari, cu 34% mai mult decât preţul IPO, de 83 dolari, după ce firma a atras 81,31 miliarde dolari în cea mai mare Ofertă publică iniţială din istorie. Ulterior, acţiunile se tranzacţionau la 105,11 dolari.

Frenezia provocată de această listare, alături de rezultatele raportate de Nvidia, indică faptul că industria a depăşit cele două mari teste cu care se confrunta săptămâna aceasta, scrie Reuters.

Cererea puternică pentru titlurile Anthropic vine după recentele vânzări masive de acţiuni din sectorul tehnologic şi oferă speranţă unui sector în care euforia s-a atenuat în ultimele săptămâni.

"Am văzut această săptămână ca un referendum privind AI. Nvidia ne dă motive de optimism, iar Anthropic este pe punctul de a ne arăta apetitul investitorilor pentru viitoarea generaţie de companii AI", a afirmat Jake Behan, director în cadrul firmei Direxion, înaintea debutului Anthropic.

Conducerea Anthropic, creatorul chatbotului Claude, a semnalat că ar putea accesa pieţele de obligaţiuni.

"La un moment dat în viitor, sperăm să avem un rating de tip investment grade, iar datoria este un instrument care este disponibil pentru noi şi mi-ar plăcea să-l folosim în viitor", a afirmat directorul general Dario Amodei, într-un interviu acordat CNBC.

Anthropic a vândut 980 milioane de acţiuni la 83 dolari fiecare

Anthropic a vândut 980 milioane de acţiuni la 83 dolari fiecare, evaluând IPO peste intervalul iniţial de 70 - 78 dolari. Câştigurile de pe urma IPO ar putea ajunge la 93,5 miliarde de dolari dacă intermediarii financiari îşi exercită integral opţiunea de a achiziţiona acţiuni suplimentare.

În prezent, cifra depăşeşte 107 miliarde de dolari, inclusiv cu suma suplimentară de 26 miliarde de dolari obţinută printr-un plasament privat. Investitorii din plasamentul privat sunt AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia şi TSMC.

În plus, Anthropic se va alătura clubului giganţilor cu o capitalizare bursieră de mii de miliarde de dolari, alături de Microsoft, Apple şi Nvidia.

Acţiunile Anthropic intră la tranzacţionare într-un context dificil pentru acţiunile din sectorul AI. În ultimele săptămâni, producătorii de cipuri şi companiile de servicii cloud, care au atras sute de miliarde de dolari pentru a-şi finanţa planurile masive de investiţii, s-au confruntat cu presiuni cauzate de îngrijorările privind evaluările, de costurile tot mai mari ale infrastructurii AI şi de plecarea neaşteptată a lui Jensen Huang de la Nvidia, o figură centrală în dezvoltarea sectorului.

În acelaşi timp, Anthropic s-a confruntat cu întrebări legate de perspectivele sale şi de capacitatea de a menţine o creştere rapidă, pe măsură ce concurenţa în domeniu se intensifică.