Oamenii au stat aproximativ 15 ore, timp în care s-a încercat deblocarea vasului. În cele din urmă, au fost preluați de o altă ambarcațiune și au plecat spre Vidin.

Tot marți, Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită, tot din cauza debitului mic al fluviului.

Navă cu peste 200 de oameni la bord, blocată pe Dunăre

Nava, sub pavilion elvețian, a plecat din Drobeta-Turnu Severin luni, la ora 21:15, și avea ca destinație Vidin. După aproximativ trei ore, în dreptul portului Cetate, s-a blocat în nisip.

Reprezentanții Portului din Drobeta susțin că pe șenalul navigabil era totuși suficientă apă pentru ca vasul să poată trece în siguranță.

Pescar: „Ne-am mirat și noi că stă. Or mai fost 2-3 peste noapte, dar au plecat.”

La bord se aflau 186 de pasageri și 53 de membri ai echipajului. La fața locului au fost mobilizate echipe de salvatori, însă nimeni nu a avut nevoie de ajutor medical.

Petrișor Ureche, Căpitănia Portului Drobeta-Turnu Severin: „S-a încercat dezeșuarea ei prin mijloace proprii, dar nu s-a reușit. Nava de tehnică aparținând AFDJ Concordia face măsurători la nivelul apei pentru a găsi soluții pentru dezeșuarea acesteia. Este eșuată în afara șenalului navigabil.”

După mai multe ore de intervenții, pasagerii au fost preluați de o altă ambarcațiune și și-au continuat călătoria către Vidin.

Bacul Bechet–Oryahovo, blocat la mal din cauza apei scăzute

Și bacul Bechet–Oryahovo stă la mal de câteva zile. Nivelul fluviului este prea scăzut și nu își poate relua cursele.

Apa avea marți minus 79 de centimetri. Pentru ca bacul să poată circula în condiții normale, nivelul ar trebui să ajungă la plus 50 de centimetri.

În județul Constanța, din cauza nivelului scăzut al fluviului, Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită.

Corespondent Știrile PRO TV: „Centrala nucleară de la Cernavodă folosește apă din Dunăre pentru răcirea instalațiilor, iar atunci când debitul scade sub o anumită limită procedurile impun reducerea puterii reactorului sau chiar oprirea acestuia. Ultima dată când a fost luată o astfel de măsură extremă a fost în vara anului 2003, pe 23 august. Atunci Unitatea numărul 1 a fost oprită timp de o lună.”

Navigația pe Dunăre este afectată în mai multe zone

În apropiere de Seimeni, barjele cu cereale sau mărfuri nu au voie să circule simultan, pentru că nivelul apei nu permite un trafic mai intens.

În județul Tulcea, canalul Sireasa de Nord, care altădată era navigabil, a rămas doar un fir de apă pe care nici măcar bărcile mici nu se mai încumetă.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, Dunărea are un debit de 1.650 mc/s și ar urma să scadă, la începutul lunii august, la aproximativ 1.600 mc/s, de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie.