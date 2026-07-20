În multe zone din țară au apărut plaje de la mal, până aproape de mijlocul fluviului. În Galați a fost emis chiar un aviz de forță majoră.

În unele zone din România, Dunărea are doar jumătate din lățimea de altădată. Pe cealaltă au răsărit dune de nisip.

Bărbat: „O să ajungem să ne unim cu malul bulgăresc”.

Femeie: „Suntem în mijlocul Dunării și e apă până la genunchi și e foarte caldă”.

La Corabia, în județul Olt, mira hidrometrică indică minus 112 centimetri. Cu doar o săptămână în urmă era de minus 10 centimetri. Iar nivelul scade zilnic cu 3-4 centimetri. Față de cota normală pentru această perioadă, Dunărea este cu aproape trei metri mai jos. De mai bine de o săptămână, ambarcațiunile de agrement nu mai pot să iasă în larg.

Sorin Ciucu, viceprimar Corabia: „Am pus la dispoziție un teren pe mal unde oamenii să își parcheze ambarcațiunile în această perioadă până apă va crește”.

Nici activitatea portului comercial nu se desfășoară în condiții normale. Din cele cinci silozuri, doar două mai încarcă barje, iar acestea pleacă la trei sferturi din capacitate.

Situația a devenit critică pe Dunăre și în Galați. Albia fluviului, care este, de regulă, lat de doi kilometri în dreptul orașului, se restrânge văzând cu ochii.

Corespondent PRO TV: „Aceste dune de nisip au apărut de doar câteva zile. Nimeni nu le-a mai văzut în anii trecuți. Sunt deja păsări care s-au oprit pe ele, înspre malul tulcean. Pe partea cealaltă este Șantierul Naval din Galați”.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați a emis, la solicitarea Administrației Fluviale a Dunării de Jos, un aviz de forță majoră astfel încât transportatorii să nu poată fi trași la răspundere, în cazul unor pierderi.

Înainte să intre în România, fluviul primește apă din afluenți importanți, precum Sava, Tisa și Morava. Însă și aceștia au debite foarte mici.

Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „Debitele Dunării sunt scăzute, sunt determinate exclusiv de lipsă de precipitații, de regimul deficitar de precipitații înregistrat în bazinul Dunării, vorbim atât de bazinul superior al Dunării din Austria, Ungaria, Serbia, cât și de sectorul românesc al Dunării”.

Până în România, Dunărea trece prin mai mult de 50 de lacuri de acumulare și baraje. Cele mai mult sunt amenajate în Germania și Austria. Și în Serbia, fluviul este la cote mici.

Reprezentanții Apelor Române spun că acumulările de pe Dunăre, inclusiv sistemul de la Porțile de Fier, funcționează după reguli stricte. Acolo, apa nu e reținută, ci iese în aceeași cantitate în care intră.