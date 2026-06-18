Drona rusească care a explodat în Galaţi schimbă agenda UE. PE cere măsuri pentru apărarea României și statelor din est

Textul rezoluţiei, dat publicităţii miercuri, condamnă în mod explicit incidentul din 29 mai, când o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, provocând o explozie şi rănirea a două persoane. Eurodeputaţii subliniază că a fost primul astfel de incident produs pe teritoriul unui stat membru al UE şi NATO care a provocat victime ce au necesitat îngrijiri medicale şi în urma căruia peste 70 de persoane au fost evacuate.

Potrivit documentului, repetatele incursiuni de drone şi încălcări ale spaţiului aerian al statelor membre ale UE nu reprezintă incidente izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă de intimidare desfăşurată de Rusia împotriva Uniunii Europene şi a aliaţilor săi.

Rezoluţia reafirmă solidaritatea deplină cu România, Estonia, Finlanda, Letonia şi Lituania, state ale căror teritorii, spaţii aeriene şi infrastructuri critice au fost vizate de provocări hibride atribuite Rusiei. Parlamentul European solicită măsuri ţintite la nivelul UE, inclusiv sprijin financiar dedicat pentru consolidarea protecţiei comunităţilor şi infrastructurilor critice din regiunile de frontieră de pe flancul estic al Uniunii.

Eurodeputaţii cer, de asemenea, consolidarea urgentă a capacităţilor de detectare, bruiaj, interceptare şi neutralizare a dronelor de-a lungul întregului flanc estic al Uniunii, de la regiunea arctică până la Marea Neagră, precum şi organizarea unor exerciţii comune între statele membre, instituţiile europene şi NATO pentru testarea mecanismelor de reacţie rapidă.