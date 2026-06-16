În timpul unei vizite la trupele din Friesland, în nordul ţării, el a declarat că, în zilele următoare, va fi lansat un "plan de acţiune privind dronele", constând în numeroase măsuri, iar "până la sfârşitul deceniului intenţionăm să investim aproximativ 16 miliarde (de euro) în acest domeniu".

În ultimii ani, a menţionat ministrul social-democrat, s-au înmulţit cazurile de drone detectate atât în Germania, cât şi în întreaga Europă deasupra unor instalaţii militare, a unor infrastructuri precum porturi, aeroporturi, centrale energetice şi multe altele, ceea ce constituie o "provocare".

Este vorba de incidente care sunt "sub pragul confruntării militare", a afirmat el, arătând spre Rusia, dar care totuşi pot genera o mare nesiguranţă, a subliniat el, referindu-se la evenimentele recente din Letonia şi România, unde au căzut drone ucrainene şi ruse care îşi pierduseră direcţia, notează EFE.

În acest context, Pistorius a elogiat "marile progrese" ale armatei germane, care a achiziţionat foarte rapid un număr mare de sisteme antidrone foarte moderne.

Bundeswehr-ul exersează cum să detecteze şi să intercepteze aparatele fără pilot şi, de asemenea, cum să provoace interferenţe electronice, alături de alte inovaţii, inclusiv utilizarea dronelor care lansează plase sau lovesc drone inamice pentru a le opri, a explicat el, iar fiecare soldat va primi instruire în acest sens.

Ministrul apărării german a subliniat importanţa de a avea echipamentul adecvat, pentru că nu trebuie să "omori muştele cu tunul".

În plus, doborârea dronelor comportă anumite riscuri, cum ar fi căderea fragmentelor care pot provoca, de asemenea, daune semnificative, ceea ce explică, potrivit ministrului, de ce "detectarea este atât de importantă".