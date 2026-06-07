În declaraţii separate, Statul major general al Kievului şi agenţia atomică a ţării au declarat că facilitatea în cauză a fost parţial distrusă, dar că nu era depozitat combustibil uzat acolo în momentul atacului.

Incendiul rezultat a fost stins şi nu au fost raportaţi răniţi.

Rusia nu a comentat cu privire la presupusul atac asupra instalaţiei, situată la circa 15 km de centrala de la Cernobîl, locul unde în 1986 s-a produs cel mai grav accident nuclear din lume. În schimb ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a denunţat pe X faptul că "nu este prima dată când forţele ruseşti pun în pericol instalaţiile nucleare ucrainene", adăugând că "şantajul nuclear al Rusiei şi ameninţările sale la adresa siguranţei nucleare sunt sistemice, deliberate şi inacceptabile."

Kievul şi Moscova fac schimb de acuzaţii şi în legătură cu atacarea centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, cea mai mare din Europa şi ocupată de Rusia.