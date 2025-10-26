Două turnuri de răcire ale unei foste centrale nucleare din Germania, doborâte în doar câteva secunde. Imagini spectaculoase

Două turnuri de răcire de la o fostă centrală nucleară din Germania au fost puse la pământ în doar 15 secunde.

Construcțiile, înalte de 161 de metri, au fost demolate pentru eliberarea locului, după desființarea instalației.

Operațiunea a inclus trei explozii, și nu doar două, câte una pentru fiecare turn.

Prima deflagrație a trebuit să sperie animalele care și-au făcut casă în preajmă și riscau să fie rănite.

