Două turnuri de răcire ale unei foste centrale nucleare din Germania, doborâte în doar câteva secunde. Imagini spectaculoase
Două turnuri de răcire de la o fostă centrală nucleară din Germania au fost puse la pământ în doar 15 secunde.
Construcțiile, înalte de 161 de metri, au fost demolate pentru eliberarea locului, după desființarea instalației.
Operațiunea a inclus trei explozii, și nu doar două, câte una pentru fiecare turn.
Prima deflagrație a trebuit să sperie animalele care și-au făcut casă în preajmă și riscau să fie rănite.
Sursa: Pro TV
Etichete: germania, demolare, centrala nucleara, turnuri,
26-10-2025 09:10