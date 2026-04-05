Prim-ministrul Keir Starmer a calificat prezența artistului drept „profund îngrijorătoare", având în vedere „precedentele declarații antisemite și apologia pe care a făcut-o nazismului", informează AFP preluat de Agerpres.

„Antisemitismul, sub toate formele sale, este odios și trebuie combătut cu fermitate oriunde se manifestă", a declarat șeful guvernului britanic pentru tabloidul The Sun. Alături de premier, mai mulți reprezentanți ai organizațiilor evreiești și primarul Londrei, Sadiq Khan, au protestat față de venirea starului rap în Marea Britanie.

Scandalul a provocat și o primă consecință comercială: un purtător de cuvânt al Pepsi, sponsor al festivalului, a anunțat pentru The Independent că gigantul american va încheia parteneriatul cu evenimentul. Contactați de AFP, reprezentanții companiei nu au confirmat încă oficial decizia.

Kanye West, 48 de ani, cunoscut sub numele de Ye, și-a pierdut în ultimii ani numeroși fani și contracte comerciale după declarații antisemite și rasiste. În 2023, a afirmat că „îi adoră pe naziști" și a lansat piesa „Heil Hitler". În ianuarie 2026, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, a negat că ar fi „nazist sau antisemit", menționând că suferă de tulburare bipolară.

Controversele nu-i afectează însă popularitatea: artistul urmează să concerteze pe 6 iunie la Arnhem (Olanda), pe 29 martie la New Delhi și pe 11 iunie la Marsilia, unde prezența sa este, de asemenea, criticată.