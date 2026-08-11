Şi adâncimea la care s-a produs seismul a fost revizuită în scădere la 133,2 km, faţă de 140 km anterior. Seismul a fost resimțit și în anumite zone din Capitală.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Braşov, 59 km sud de Buzău, 69 km nord de Ploieşti, 70 km sud de Focşani şi 96 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 4,5 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.