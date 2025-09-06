Zelenski a respins invitația lui Putin: ”Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”

06-09-2025 | 10:54
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru a negocia o soluție diplomatică, comentând pentru prima dată această propunere într-un interviu acordat ABC News.

„Poate să vină el la Kiev”, a spus Zelenski. „Nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atacuri cu rachete, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist.”

Putin „înțelege asta”, i-a spus el lui Raddatz.

Zelenski și jurnalista Martha Raddatz de la ABC News, au vizitat o fabrică din vestul Ucrainei, deținută de o companie americană, care a fost recent ținta unui atac cu rachetă lansat de Rusia.

Zelenski a insistat în mod repetat că Putin nu urmărește cu adevărat o întâlnire cu el, în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei.

Președintele rus a declarat miercuri că „nu a fost niciodată împotriva unei întâlniri cu Zelenski”.

„Dacă Zelenski e pregătit, atunci să vină la Moscova”, a spus Putin. „Această întâlnire va avea loc.”

Președintele Donald Trump a declarat că o întâlnire între cei doi lideri este o prioritate în eforturile sale de a intermedia un acord de pace.

„În cele din urmă, îi voi pune pe amândoi într-o cameră”, a declarat Trump pentru Fox News în august.

Trump a avut ca obiectiv al summitului său din Alaska de luna trecută o întâlnire trilaterală între liderii SUA, Rusiei și Ucrainei, și a spus ulterior că o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski va avea loc după ce liderul ucrainean va veni la Casa Albă.

Sursa: ABC News

