Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”

Vladimir Putin a respins propunerile aliaților Kievului pentru o așa numită „forță de reasigurare” în Ucraina, imediat după ce ar intra în vigoare un acord pentru încetarea luptelor.

Mai mult, liderul de la Kremlin a amenințat că trupele occidentale prezente în Ucraina ar fi „ținte legitime”. În același timp, Putin l-a „invitat” pe Zelenski la Moscova, dacă vrea să stea de vorbă cu el, și i-a promis că va fi în siguranță.

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse: „În ceea ce privește o posibilă desfășurare de trupe în Ucraina, aceasta este una dintre cauzele fundamentale care împing Ucraina spre NATO. Dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timp ce luptele continuă, presupunem că acestea vor fi ținte legitime.”

După reuniunea coaliției țărilor care sprijină Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 dintre aliații Kievului s-au angajat, oficial, să trimită trupe „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a asigura securitatea țării. Asta imediat ce luptele vor înceta.

Vladimir Putin: „Dacă se iau decizii care vor duce la o pace pe termen lung, atunci, pur și simplu, nu văd niciun sens ca aceste trupe să fie pe teritoriul Ucrainei. Asta e tot. Dacă se încheie aceste acorduri (n.r. de pace), atunci să nu aibă nimeni îndoieli că Rusia le va respecta integral. Vom respecta acele garanții de securitate care, bineînțeles, trebuie elaborate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.”

Macron: Trupele străine din Ucraina vor opri o nouă agresiune

Macron a subliniat că trupele unei așa-numite „forțe de reasigurare” ar fi desfășurate în Ucraina pentru a preveni „orice nouă agresiune majoră”. Și NU ar fi desfășurate pe linia frontului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Aceasta este o schimbare majoră. Însă, este important ca garanțiile de securitate să înceapă să funcționeze acum – în timpul războiului, nu doar după ce acesta se încheie.”

Pe de altă parte, Putin susține că vrea o întâlnire cu Zelenski, dar ... la Moscova, unde, generos, i-ar garanta securitatea.

Volodimir Zelenski: „Să mă inviți în timpul războiului la Moscova înseamnă că vrei să amâni întâlnirea între noi doi. (Putin) dovedește că nu vrea să ne vedem. Poate să vină la Kiev. Dar știți, (rușii) au venit odată la Kiev și noi ne-am apărat capitala, deci să nu se mai repete. Trebuie să găsim un alt loc, să ne concentrăm nu pe capitale, ci pe sensul întâlnirii noastre: să punem capăt războiului.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













