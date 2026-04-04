Această cerere de finanţare, inclusă în proiectul de buget al Casei Albe pentru 2027, ar acoperi primul an al lucrărilor de transformare a fostei închisori într-un „centru penitenciar securizat, dotat cu tehnologie de ultimă generaţie”, potrivit autorităţilor.

Preşedintele american militează încă din 2025 pentru redeschiderea Alcatrazului, pe care îl prezintă ca simbol al unei abordări mai dure în materie de combatere a criminalităţii. Această cerere se înscrie în cadrul unui buget mai amplu al Ministerului Justiţiei, care pune accentul pe investiţiile în închisori şi forţele de ordine.

Toate aceste cereri vor trebui să primească aprobarea Congresului.

Site-ul de ştiri politice Axios, citând oficiali ai administraţiei, a relatat că deschiderea unui complex penitenciar de tip supermax, cel mai înalt nivel de securitate pentru o închisoare, ar necesita o construcţie complet nouă, ceea ce ar ridica costul total la aproximativ 2 miliarde de dolari.

Au fost efectuate studii de fezabilitate de către agenţiile federale pentru a evalua posibilitatea de a recrea o închisoare modernă pe acest amplasament, deşi nu a fost încă luată nicio decizie definitivă. Proiectul s-ar putea confrunta, de asemenea, cu o rezistenţă politică, având în vedere priorităţile bugetare concurente şi statutul actual al fostei închisori, care a devenit un important obiectiv turistic şi istoric, atrăgând anual peste un milion de vizitatori.

Închisoarea, unde au fost închişi cei mai mari şefi ai mafiei, printre care Al Capone, a fost închisă în 1963, după doar 29 de ani de funcţionare, din cauza costurilor de exploatare prea mari.

Închisoarea federală de maximă siguranţă a intrat în istorie în 1962 odată cu evadarea spectaculoasă a trei deţinuţi, printre care Frank Morris, care a inspirat ulterior o carte în 1963 (Evadatul de la Alcatraz de J. Campbell Bruce), urmată în 1979 de un film omonim al lui Don Siegel, cu Clint Eastwood.