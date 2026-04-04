În imagini se observă cum mașina se deplasează cu viteză pe un drum drept și se înfige în capul de pod.

Înăuntru se aflau șoferul de 43 de ani și o pasageră de 18 ani – tată și fiică.

Bărbatul a murit, iar tânăra a ajuns în stare gravă la spital.

Victimele se îndreptau spre casă când s-a produs nenorocirea.

Potrivit primelor informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din motive încă necunoscute.

În urma impactului, acesta a fost scos fără suflare din caroseria distrusă, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.