În imagini se observă cum mașina se deplasează cu viteză pe un drum drept și se înfige în capul de pod.
Înăuntru se aflau șoferul de 43 de ani și o pasageră de 18 ani – tată și fiică.
Bărbatul a murit, iar tânăra a ajuns în stare gravă la spital.
Victimele se îndreptau spre casă când s-a produs nenorocirea.
Potrivit primelor informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din motive încă necunoscute.
În urma impactului, acesta a fost scos fără suflare din caroseria distrusă, iar medicii nu l-au mai putut salva.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.