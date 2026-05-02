„Cea mai mare ameninţare pentru comunitatea transatlantică nu sunt duşmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a Alianţei noastre. Trebuie să facem cu toţii tot ce este necesar pentru a inversa acest trend dezastruos”, a postat Tusk sâmbătă pe platforma X.

Planurile anunţate de Pentagon sunt a doua lovitură dată de SUA Germaniei în acest weekend, după ce Donald Trump a anunţat că va creşte taxele vamale asupra importurilor auto din UE cu 25%, acuzând UE că nu respectă acordul lor comercial, o decizie care ameninţă să coste economia Germaniei miliarde de euro, comentează Reuters.

Retragerea trupelor americane din Germania

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, a relatat sâmbătă dpa, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru agenţia de presă germană că este de aşteptat ca retragerea să se încheie în următoarele şase până la 12 luni.

Germania găzduieşte aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulţi decât oriunde altundeva în Europa.

Oficialul a declarat că reducerea va aduce numărul de militari americani din Europa la nivelurile de dinainte de 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să declanşeze o creştere a numărului de trupe, decisă de preşedintele de atunci, Joe Biden.