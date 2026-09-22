Victima, în vârstă de 39 de ani, a fost împușcată în Ellendale, Delaware, potrivit 20Minutes.

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, i-au acordat îngrijiri medicale și au transportat-o la spital, unde a fost declarată oficial decedată, potrivit unui comunicat al forțelor de ordine.

Polițiștii trimiși la fața locului l-au suspectat pe bărbat că a tras focul mortal și l-au arestat. Americanul a fost acuzat de omor involuntar, deținerea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni și trei capete de acuzare pentru punerea în pericol, cu imprudență, a vieții altor persoane.

Suspectul a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 43.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 37.000 de euro.

Vânătorul le-a spus anchetatorilor că a crezut că trage într-un cerb

Primele concluzii ale anchetatorilor arată că victima se afla pe un câmp în momentul împușcăturii. Era însoțită de un bărbat și de doi copii atunci când vânătorul a deschis focul.

În timpul audierilor, acesta le-a explicat polițiștilor că a crezut că împușcase un cerb.

Poliția locală a transmis că ancheta este în desfășurare și a făcut apel la eventualii martori să se prezinte pentru a oferi informații.

Familia victimei a lansat o strângere de fonduri

Familia victimei, mamă a cinci copii, a lansat o strângere de fonduri online, care adunase până marți 14.821 de dolari, aproximativ 13.000 de euro.

Banii vor fi folosiți pentru a acoperi costurile înmormântării și pentru transportarea trupului femeii în Guatemala.

„Fiecare donație, indiferent de sumă, va ajuta la cinstirea memoriei Mariei, la înmormântarea ei și la sprijinirea copiilor pe care i-a iubit atât de mult”, au scris organizatorii strângerii de fonduri.