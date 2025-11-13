Donald Trump cere restricții pentru imigranții supraponderali. Nu vrea ca viitorii rezidenți să devină o „povară publică”

Stiri externe
13-11-2025 | 21:13
donald trump
AFP

Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant.

autor
Sabrina Saghin

Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influenţă decisivă, scrie Le Figaro, preluat bde News.ro.

Conform unei directive transmise ambasadelor şi consulatelor americane din întreaga lume, agenţii consulari vor trebui să ţină cont şi de starea de sănătate a solicitanţilor de viză de imigrare. Obiectivul declarat este să se evite ca viitorii rezidenţi americani să devină o „povară publică”, cu alte cuvinte, să fie persoane susceptibile de a depinde de prestaţiile sociale finanţate de contribuabilii americani.

Acest document intern, văzut de mai multe instituţii de presă internaţionale, precizează că anumite afecţiuni - boli cardiovasculare, tulburări respiratorii, cancer, diabet, patologii metabolice, tulburări mintale sau neurologice - pot justifica refuzul vizei permanente. Obezitatea figurează, de asemenea, în mod explicit pe listă.

Agenţii sunt invitaţi să evalueze dacă solicitantul dispune de mijloace suficiente pentru a-şi finanţa îngrijirea pe termen lung fără a apela la ajutorul public. În cazul unui răspuns negativ, uşa Statelor Unite i s-ar putea închide.

Citește și
Matthew Whitaker
SUA laudă România după exercițiul NATO de la Cincu: „Devine puternică din punct de vedere militar”

Trump leagă imigraţia de autosuficienţa economică

„Autosuficienţa economică este un principiu fundamental al politicii americane de imigrare”, reaminteşte directiva, care se înscrie în continuitatea unui decret prezidenţial intitulat „Să punem capăt subvenţionării frontierelor deschise de către contribuabili”. Deja, în 2019, Casa Albă a încercat să-i excludă de la cartea verde pe străinii care au primit ajutoare publice timp de mai mult de un an. Măsura a fost anulată în timpul administraţiei Joe Biden, dar a fost relansată în prezent într-o formă mai selectivă.

Autorităţile americane justifică această filtrare printr-un argument economic. Conform directivei, anumite boli cronice pot genera cheltuieli de „sute de mii de dolari” pe durata vieţii unui pacient. Funcţionarii sunt invitaţi să examineze patrimoniul, veniturile şi acoperirea medicală a fiecărui candidat, inclusiv a pensionarilor, care sunt obligaţi să-şi dovedească capacitatea lor de a-şi asigura traiul fără un loc de muncă.

Costurile potenţiale ale unei instituţionalizări pe termen lung, cum ar fi un sejur într-un azil de bătrâni, vor trebui, de asemenea, luate în considerare.

Noile directive se referă însă numai la vizele de imigrant, adică la cererile de şedere permanentă, şi nu la vizele temporare, cum ar fi cele destinate turiştilor sau studenţilor.

Această iniţiativă se înscrie într-o mişcare mai amplă de ierarhizare a imigraţiei în funcţie de criterii economice şi sanitare. De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a multiplicat măsurile simbolice: creşterea drastică a taxelor pentru vizele H-1B destinate muncitorilor străini calificaţi, care sunt acum facturate cu până la 100 000 de dolari pe an, crearea unei „cărţi aurii” rezervate investitorilor şi celor capabili să facă donaţii generoase.

Este, aşadar, o filosofie asumată: numai candidaţii consideraţi „autonomi” şi „contributivi” trebuie să poată accesa teritoriul american.

Criticii acuză discriminare pe criterii de sănătate

Apărătorii drepturilor omului semnalează un risc de discriminare pe criteriul sănătăţii, sau chiar al greutăţii. În schimb, susţinătorii preşedintelui consideră că măsura este una de bun-simţ şi ar permite menţinerea unui sistem social deja fragilizat.

Cu aproape 40% dintre adulţi obezi, Statele Unite se confruntă ele însele cu o criză majoră în domeniul sănătăţii. Criticii spun că Donald Trump instrumentalizează această realitate pentru a justifica o politică migraţionistă selectivă, centrată pe performanţa economică şi pe autonomia individuală, cu atât mai mult cu cât agenţii consulari, care nu sunt profesionişti în domeniul sănătăţii, vor trebui să evalueze de acum înainte dosare medicale complexe.

Oficial, directiva nu a intrat încă în vigoare. Dar mai multe consulate ar fi început deja să o aplice în mod experimental.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, obezitate, imigranti, supraponderali,

Dată publicare: 13-11-2025 21:12

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Donald Trump a pus capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA. Cum i-a criticat pe democrați
Stiri externe
Donald Trump a pus capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA. Cum i-a criticat pe democrați

Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercuri legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziţia democrată şi a-şi lăuda din nou politicile economice, relatează AFP.

SUA laudă România după exercițiul NATO de la Cincu: „Devine puternică din punct de vedere militar”
Stiri externe
SUA laudă România după exercițiul NATO de la Cincu: „Devine puternică din punct de vedere militar”

Reprezentantul permanent al SUA la NATO, ambasadorul Matthew Whitaker, a declarat, la Poligonul Cincu, cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori, că exerciţiul final al Dacian Fall 2025 este o dovadă excelentă a întregului scop al Alianţei Nord-Atlantice.

SUA renunță la moneda de un cent după 232 de ani. Producția costă mai mult decât valoarea nominală
Stiri externe
SUA renunță la moneda de un cent după 232 de ani. Producția costă mai mult decât valoarea nominală

Statele Unite au emis miercuri ultima monedă de un cent, a cărei producție depășea valoarea sa nominală, punând capăt unei tradiții de 232 de ani, potrivit AFP.

Recomandări
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Stiri Economice
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Top citite
1 Biserica Pătrăuți 
biserica.patrauti.ro
Stiri Turism
Biserica Pătrăuți – cea mai veche ctitorie voievodală a lui Ștefan cel Mare, patrimoniu UNESCO. Istorie și simboluri
2 Donald Trump
Getty
Stiri externe
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală
3 Uniunea europeana
Shutterstock
Stiri externe
Noul buget al UE va fi cel mai mare din istorie: aproape 2 trilioane de euro
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28