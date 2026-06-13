Pentru armata chineză asta este de fapt o problemă mult mai complicată. În războiul modern, distanța poate deveni un scut, iar dispersia o armă.

Acesta este puzzle-ul pe care o echipă de oameni de știință chinezi din domeniul apărării încearcă să îl rezolve. Răspunsul lor, publicat deschis într-o revistă științifică oferă un ghid pas cu pas despre cum să distrugi un grup de portavioane american de la 3.000 km distanță, exact distanța de la Shanghai la Guam, arată South China Morning Post.

Lucrarea, intitulată „Cercetări privind eficacitatea operațiunilor cu roiuri de rachete antisubmarin în confruntare distribuită”, provine de la Colegiul de Studii Internaționale al Universității Naționale de Tehnologie a Apărării din Nanjing.

Condusă de profesorul asociat Gao Tianyun, a fost publicată în revista „Tactical Missile Technology”, una dintre cele mai importante publicații de apărare din China, pe 25 mai.

Ce sunt DMO

Timp de ani de zile, navele mari ale marinei americane au operat relativ aproape de China, în Japonia, Coreea de Sud, Filipine și Marea Chinei de Sud. Această apropiere le-a făcut vulnerabile la arsenalul tot mai mare de arme chinezești de „anti‑acces/negare a zonei” – rachete balistice cu rază medie de acțiune, planoare hipersonice și roiuri de rachete de croazieră.

Așa că Pentagonul a adoptat un nou concept numit Operațiuni Maritime Distribuite (DMO).

În loc să grupeze un grup de atac al unui portavion într-o mică porțiune de ocean, DMO împrăștie navele pe sute de kilometri. Împinge cele mai valoroase portavioane mai în spate, trimițând în același timp nave mai mici, mai ușor de sacrificat, în față, pentru a acționa ca scuturi antirachetă și radare plutitoare.

Lucrarea explică de ce aceasta este o problemă. Când un portavion se afla la doar câteva sute de kilometri de coastă, rachetele chinezești puteau ajunge rapid la el, din mai multe direcții.

Acum, flota americană este o formațiune dispersată și stratificată. Stratul exterior este o rețea de distrugătoare Aegis staționate la 600 până la 800 km în fața portavionului, înarmate cu interceptoare SM‑3 care pot doborî rachetele balistice în timpul zborului.

Mai aproape, nave de suprafață fără pilot care transportă rachete SM‑6 și ESSM creează un „burete de rachete” suplimentar, potrivit echipei lui Gao.

Portavionul însuși se ascunde în spatele unui inel interior dens format din nave de apărare aeriană, avioane de luptă și aeronave de avertizare timpurie. Pentru a distruge portavionul, trebuie mai întâi să îndepărtezi toate aceste straturi, dar ele sunt răspândite pe scară largă, ceea ce le face greu de găsit, și mai greu de lovit și chiar mai greu de copleșit pe toate deodată.

Rolul submarinului

Planul cercetătorilor chinezi începe cu o surpriză. În loc să lanseze un val masiv de rachete de pe uscat sau din aer, ei propun utilizarea unui submarin pentru a lansa rachete hipersonice antinavă la distrugătoarele Aegis din față.

Un submarin se poate apropia de perimetrul defensiv al inamicului fără a se dezvălui, iar o armă hipersonică călătorește atât de repede și manevrează atât de neregulat în atmosfera superioară încât este extrem de dificil de interceptat.

Lovind primul strat exterior, Armata Populară de Eliberare poate deschide o gaură în scutul de apărare antirachetă din timpul zborului. Odată ce acest scut este spart, portavionul devine mult mai expus salvelor ulterioare.

Lucrarea numește această tactică „spargerea nodului slab pentru a deschide o fereastră”. Nu sunt informații despre vreo altă țară să aibă încă o astfel de capacitate.

După prima lovitură, planul solicită un „pachet de foc” orchestrat.

Acesta combină trei tipuri de arme: drone momelă ieftine și rachete de croazieră low-cost pentru a inunda senzorii inamicului și a epuiza stocurile de interceptoare, rachete de croazieră stealth subsonice care trec peste valuri și se strecoară prin golurile radarului și apoi mai multe rachete hipersonice îndreptate spre țintele rămase de mare valoare.

Americanii trag până rămân fără muniție

Această combinație, susține lucrarea, pune apărarea americană într-o dilemă fără câștig. Dacă se concentrează asupra amenințărilor hipersonice, aparatele stealth care zboară jos s-ar putea strecura. Dacă trag în momeli și rachete ieftine, își consumă muniția limitată.

Iar dacă încearcă să se apere peste tot deodată, coordonarea pură a roiului, care este sincronizată să lovească din mai multe direcții în același moment, ar putea copleși chiar și cel mai avansat sistem Aegis.

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale lucrării este o tactică numită modul „lider‑secundă”.

Într-un roi de rachete, o rachetă se înalță și acționează ca un cercetaș, scanând câmpul de luptă și transmitând date de direcționare către celelalte rachete care zboară jos, sub orizontul radarului. Dacă liderul este doborât, altul îi ia imediat locul.

Aceasta înseamnă că roiul nu are nevoie de instrucțiuni constante de la un centru de comandă îndepărtat – se poate adapta din mers, reatribui ținte între ele și poate continua atacul chiar și în condiții de bruiaj electronic puternic.

O altă caracteristică izbitoare a scenariului chinez este că își imaginează marina americană dotată cu arme care încă nu există, cum ar fi interceptorul în faza de planare, conceput pentru a distruge rachetele hipersonice în timpul planării, și SM-6 IB pentru apărarea terminală.

Dezindustrializarea Americii e la baza planului

Autorii lucrării numesc acest lucru „liao di cong kuan”, adică așteptându-se ca inamicul să fie puternic. Presupunând că SUA vor avea cel mai bun echipament posibil, planul chinez este conceput să funcționeze chiar și în cel mai defavorabil scenariu.

Lucrarea oferă chiar și un diagnostic geopolitic. Autorii susțin că dezindustrializarea Americii și capacitatea sa tot mai mică de a controla bazele îndepărtate sunt adevăratele motive ale conceptului DMO.

Fără suficiente șantiere navale, piese de schimb și aliați de peste mări dispuși să găzduiască baze mari, SUA nu își mai pot permite să își țină portavioanele staționate în calea pericolului.

China, pe de altă parte, a devenit fabrica lumii. Capacitatea sa de construcții navale o depășește pe cea a Statelor Unite, iar liniile sale de producție de rachete pot produce arme într-un ritm care face fezabile tacticile cu roiuri masive.

Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării este o școală militară de top din China, nu un think tank. Este rar ca Armata Populară de Eliberare să permită apariția unui plan atât de detaliat, aproape asemănător unui tutorial, într-o revistă publică. Autorii nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Anul trecut, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a făcut o afirmație uluitoare: China ar putea distruge toate portavioanele americane din lume în 20 de minute. Dacă acest lucru este adevărat, distanța de 3.000 km sugerată în această lucrare s-ar putea să nu fie limita manualului militar chinez.