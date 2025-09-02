Donald Trump, prima apariție publică după zvonurile că ar fi murit: „Am avut un weekend activ”

02-09-2025 | 23:17
Donald Trump
AFP

Donald Trump a reacționat la zvonurile de pe internet potrivit cărora ar fi murit. Președintele SUA a ținut să sublinieze că a avut un weekend foarte ocupat și că discuțiile despre decesul său sunt minciuni.

 

Adrian Popovici

Trump a răspuns „Serios? Nu am auzit asta” când un reporter l-a întrebat despre zvonurile privind moartea sa, afirmând că a fost „foarte activ, de fapt, în weekend”, notează Forbes.

„Nu am auzit asta, e ceva destul de grav... e o minciună sfruntată”, a mai adăugat președintele SUA.

Cu toate acestea, Trump a recunoscut că era conștient de zvonurile care circulau pe internet. „Știam că se întrebau: «E bine? Cum se simte? Ce s-a întâmplat?»”.

Președintele SUA a fost fotografiat ultima dată luni în fața Casei Albe, îmbrăcat în ținută de golf, în timp ce se îndrepta spre coloana sa oficială. Sâmbătă a fost fotografiat părăsind Casa Albă împreună cu nepoata sa, Kai Trump, în drum spre Trump National Golf Club, situat în nordul Virginiei.

Controversele legate de moartea lui Donald Trump

Înainte de apariția de sâmbătă, Trump nu mai fusese văzut de la ședința de cabinet de marți, 26 august, ceea ce a stârnit zvonuri frenetice pe rețelele de socializare, speculându-se dacă a murit, căutările „Trump este mort” și „Trump mort” fiind printre cele mai populare căutări pe Google sâmbătă.

Absența publică a președintelui în vârstă de 79 de ani a exacerbat îngrijorările legate de sănătatea sa, generate de vânătăile misterioase de pe mâini, pe care a încercat să le acopere cu machiaj gros, semne pe care Casa Albă le-a atribuit strângerii de mână și unui tratament cu aspirină pentru prevenirea bolilor de inimă.

