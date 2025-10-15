Donald Trump, mesaj pentru FIFA: „Dacă un oraș nu-și face treaba, Cupa Mondială se mută imediat”

Preşedintele SUA, Donald Trump, care a ameninţat deja municipalităţile democratice că le va priva de competiţiile sportive, a declarat că şeful FIFA, Gianni Infantino, va muta meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă el îi va cere acest lucru.

„Dacă este cineva care nu-şi face treaba bine şi consider că există o problemă de securitate, îl voi suna pe Gianni, şeful FIFA, care este extraordinar, şi îi voi spune să mute în altă parte. Şi el va face asta”, a asigurat preşedintele american.

„Ar face-o foarte simplu”, a adăugat el, referindu-se la şeful FIFA, care îi este apropiat şi pe care l-a primit de mai multe ori la Casa Albă de la revenirea sa la putere. Preşedintele american a fost întrebat în mod special despre Boston.

„Aş putea spune acelaşi lucru şi despre Jocurile Olimpice”

Donald Trump şi Gianni Infantino s-au întâlnit luni în Egipt, unde şeful puternicei organizaţii sportive s-a alăturat liderilor din întreaga lume pentru a discuta despre procesul de pace din Gaza.

„Aş putea spune acelaşi lucru şi despre Jocurile Olimpice”, a declarat luni preşedintele american. „Dacă aş considera că Los Angeles nu face o treabă bună, le-aş muta”, a adăugat el. Oraşul californian urmează să găzduiască Jocurile Olimpice de vară din 2028.

Donald Trump a mobilizat Garda Naţională în mai multe oraşe conduse de oponenţi democraţi, ignorând refuzul acestora. El afirmă că aceasta este singura modalitate de a stopa criminalitatea. Niciunul dintre oraşele vizate, precum Chicago, nu este afectat de revolte generalizate sau de o explozie de violenţă scăpată de sub control.

Săptămâna trecută, organizatorii unui meci amical de fotbal între Argentina lui Lionel Messi şi Puerto Rico au mutat partida din Chicago, unde era iniţial programată, în Florida.

Dintre marile oraşe democrate, Boston va găzdui şapte meciuri din Cupa Mondială de fotbal din 2026, San Francisco şi Seattle şase, iar Los Angeles opt. Competiţia este organizată împreună cu Canada şi Mexic, dar majoritatea meciurilor se vor disputa în Statele Unite.

