Într-un interviu acordat Fox News Radio, Trump a precizat că nu îi obligă pe membrii Guvernului să îi poarte, ci le oferă pantofii cu plăcere.

„Sunt niște pantofi frumoși”, a spus miliardarul despre pantofii de oraș din piele, marca americană Florsheim.

„Mă amuză să le ofer pantofi atunci când îmi spun că au o problemă. Se pare că funcționează bine. Acum arată toți bine și sunt eleganți”, a adăugat el.

„Nu vreau ca membrii Guvernului meu să poarte bascheți, așa că le ofer pantofi. Este un cadou al lui Donald Trump”, a declarat președintele, în vârstă de 79 de ani.

O pasiune bine-cunoscută

The Wall Street Journal a relatat recent despre pasiunea lui Trump pentru acești pantofi, până în punctul în care secretarii, consilierii și chiar vizitatorii se simt acum obligați să-i poarte pentru a-i face pe plac.

Mulți utilizatori de Internet s-au amuzat postând fotografii cu secretarii care poartă pantofii marca Florsheim.

Modelul cel mai apropiat de fotografiile observate pe site-ul companiei sunt pantofi de oraș din piele, fabricați în China, vânduți cu 145 de dolari perechea, potrivit AFP.

O fotografie cu secretarul de Stat Marco Rubio, purtând o pereche prea mare din acest model, a devenit virală pe rețelele de socializare.