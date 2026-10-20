Întrebat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News dacă ar candida la președinție în cazul în care Ucraina ar putea organiza alegeri, Zelenski a răspuns: „Dacă vor avea loc în timpul războiului – desigur. Este responsabilitatea mea, pentru că trebuie să-mi apăr țara de la începutul până la sfârșitul acestui război”, scrie Ukrainska Pravda.

El a menționat că Ucraina ar avea nevoie de șase luni după încheierea războiului pentru a se pregăti pentru alegeri.

„Și dacă Trump și Putin vor ca eu să organizez alegeri – desigur, în primul rând este o alegere a poporului nostru, dar dacă ei chiar vor asta – am spus: «Acordați-ne cel puțin 60 de zile de încetare a focului, fără niciun fel de alte negocieri, doar 60 de zile, și vom face tot posibilul să modificăm legislația, vom face tot posibilul să pregătim o infrastructură de securitate.» Dar credeți-mă, pare absolut periculos și de necrezut, pentru că avem nevoie de alegeri corecte, avem nevoie ca soldații noștri să aibă posibilitatea de a vota. [...] Dacă credeți că nu vreau alegeri, nu este adevărat.”, a mai spus Zelenski.

Trump l-a acuzat pe Zelenski că nu vrea încetarea războiului

Pe 10 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, l-a acuzat pe Zelenski că nu dorește să pună capăt războiului, afirmând că a sosit momentul ca Ucraina să „își aleagă un nou președinte” care să poată ajunge la un acord cu Rusia.

Declarațiile lui Trump au venit după ce acesta a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin privind furnizarea de motorină rusă către piețele americane și mondiale.

Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să organizeze alegeri dacă Rusia acceptă un armistițiu complet timp de 60 de zile.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a răspuns că Rusia nu este pregătită să respecte un armistițiu de 60 de zile pentru alegerile din Ucraina. El a precizat că Putin ar fi dispus să oprească atacurile doar în ziua alegerilor.

Pe 14 octombrie, Zelenski s-a arătat încrezător că, dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale, noul lider nu ar încheia un acord cu Putin și ar continua să apere Ucraina.