Donald Trump, la summitul NATO: Germania este prizoniera Rusiei

Potrivit lui Trump, Germania este "total controlată de Rusia" din cauza acordului său cu Moscova privind gazoductul Nord Stream 2.

Preşedintele american a îndemnat totodată Germania să-şi majoreze fără întârziere bugetul apărării, argumentând că este o "ţară bogată".

#UPDATE ‘Germany is captive of Russia because it is getting so much of its energy from Russia. They pay billions of dollars to Russia and we have to defend them against Russia,’ Trump says at a breakfast with NATO chief Jens Stoltenberg pic.twitter.com/haayMtIEXo