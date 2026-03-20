Joi a fost internat într-un spital din Hawaii și a decedat vineri dimineață, a transmis familia într-un comunicat. Avea 86 de ani.

Chuck Norris: „Eram timid când eram copil. Când eram în armată, la Aviație, am fost trimis în Coreea. Acolo am început să mă antrenez. Și, după ce am fost lăsat la vatră, am devenit instructor de arte marțiale”.

Și campion de arte marțiale. Avea centura neagră la diferite stiluri Karate, Tae Kwon Do, Judo și Jiu-Jitsu. Unii dintre elevii lui deja cu renume, precum Steve McQuinn l-au incurajat să devină actor.

Chuck Norris: „M-am retras campion mondial la karate și îmi căutam o nouă ocupație, ceva în care să mă implic. Și m-am gândit la actorie. Am vorbit despre asta cu Steve MvQuinn și el m-a încurajat”.

Nimic nu prevestea o tragedie. În urmă cu 10 zile, Chuck Norris, implinise 86 de ani și postase pe Instagram imagini cu el cum se antrena.

"Eu nu îmbătrînesc. Evoluez", a scris starul filmelor de actiune.

În primul lui rol de luptător pe marele ecran a fost furiosul oponent al legendarului Bruce Lee, În Calea Dragonului, din 1972.

Cinci ani mai târziu a avut și primul său rol de principal - Breaker! Breaker! În anii 70 și 80 a jucat în filme de acțiune ca Lupul singuratic, Dispărut în acțiune, Delta Force.

În anii 90 și-a relansat cariera în lumea televiziunii. Iar tipul cel dur și-a înrolat noi legiuni de fani cu rolul lui Walker, polițist texan.

Chuck Norris: „Este o onoare incredibilă. Probabil că cei opt ani și jumătate de muncă la serialul Walker au fost cei mai fructoși ani din cariera mea cinematografică”.

În afara ecranului a militat pentru educație religioasă în școli publice. Și, mai recent, a devenit o senzație pe Internet cu amuzantele bancuri cu Chuck Norris, care satirizează imaginea sa de "durul durilor".

În ultimii ani a revenit pe marile ecrane în filmul Eroi de sacrificiu, partea a doua. În acest rol, Chuck Norris poate fi văzut și pe platforma VOYO. Care mai propune un film în memoria lui - The Cutter.

Actorul a fost internat în Hawaii joi, iar familia i-a anunțat moartea vineri dimineață. "Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că era înconjurat de familia sa și era împăcat", anunță comunicatul familiei.

"Pentru lume, el a fost un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate extraordinar și inima familiei noastre", continuă declarația. "Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o influenta de durata asupra atât de multor vieți."

Fanii au primit cu tristețe vestea morții lui și în scurt timp pe internet au apărut pe lângă mesaje triste și poze, în spirit de glumă, care să-l omagieze. „Moartea nu a venit după Chuck Norris, el a venit după moarte” sau „Chuck Norris a murit în această dimineață, acum este bine".