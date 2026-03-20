Ultimele imagini cu Chuck Norris. Cum a fost surprins campionul de arte marțiale înainte să moară

Chuck Norris, campionul de arte marțiale și vedetă iconică a filmelor de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani. 

Chuck Norris a fost internat în Hawaii joi, iar familia sa a anunțat vineri, printr-o declarație oficială, că acesta a decedat în cursul dimineții. „Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că era înconjurat de familia sa și era împăcat”, se arată în comunicat, potrivit Variety.

„Pentru lume, el a fost un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate extraordinar și inima familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact durabil asupra multor vieți.”, continuă declarația.

În ultimele imagini publicate pe contul său oficial de Instagram, campionul de arte marțiale a fost surprins într-un exercițiu de luptă. La descrierea videoclipului publicat, Chuck Norris și-a făcut o urare cu ocazia zilei sale de naștere. 

„Nu îmbătrânesc. Trec la un nivel superior. Astăzi împlinesc 86 de ani! Nimic nu te face să te simți mai tânăr decât puțină distracție într-o zi însorită. Sunt recunoscător pentru încă un an, pentru sănătate și pentru șansa de a continua să fac ceea ce îmi place. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat pentru mine mai mult decât veți ști vreodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Chuck Norris.”, a scris campionul la postarea sa din mediul online.

Fanii lui Chuck Norris pot viziona pe VOYO două dintre filmele sale: The Cutter și Expendables 2.

Sursa: StirilePROTV

