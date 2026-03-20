Ultimele imagini cu Chuck Norris. Cum a fost surprins campionul de arte marțiale înainte să moară

Chuck Norris a fost internat în Hawaii joi, iar familia sa a anunțat vineri, printr-o declarație oficială, că acesta a decedat în cursul dimineții. „Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că era înconjurat de familia sa și era împăcat”, se arată în comunicat, potrivit Variety.

„Pentru lume, el a fost un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate extraordinar și inima familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact durabil asupra multor vieți.”, continuă declarația.

În ultimele imagini publicate pe contul său oficial de Instagram, campionul de arte marțiale a fost surprins într-un exercițiu de luptă. La descrierea videoclipului publicat, Chuck Norris și-a făcut o urare cu ocazia zilei sale de naștere.