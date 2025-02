Donald Trump l-a întrerupt brusc pe premierul britanic când răspundea la întrebarea unui jurnalist. „Ajunge!” | VIDEO

„Ajunge!”, a spus președintele american, după ce un jurnalist l-a întrebat pe liderul laburist despre dorinţa miliardarului de a anexa Canada drept al 51-lea stat al Statelor Unite.

”Regele (Charles al III-lea) şi-a exprimat vreo îngrijorare faţă de aparenta voinţă a preşedintelui (american Donald Trump) de a-i sustrage unul dintre regate de sub control?”, l-a întrebat un jurnalist pe Keir Starmer.

Reporter: Did you discuss with President Trump his repeated statements of desire to annex Canada and has the King expressed any concern over the president's apparent desire to remove one of his realms from his control?

Starmer: You mentioned Canada, I think you’re trying to… pic.twitter.com/gx2zqWj462