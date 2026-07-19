„Domnul Mamdani ar trebui mai degrabă să se concentreze asupra reparării pagubelor pe care politica sa le provoacă în New York”, a afirmat cabinetul liderului israelian într-un mesaj publicat pe X.

„La fel ca (procurorul Curţii Penale Internaţionale, CPI) Karim Khan, Mamdani pare să dorească să distragă atenţia de la prostiile sale atacându-l pe liderul statului evreu, singura democraţie din Orientul Mijlociu”, a adăugat biroul lui Benyamin Netanyahu.

Karim Khan a fost suspendat la începutul lunii iunie din cauza acuzaţiilor de agresiune sexuală împotriva unei membre a echipei sale.

Într-un interviu publicat sâmbătă de New York Times, Zohran Mamdani a estimat că „prim-ministrul Netanyahu are locul său la Haga. Este un criminal de război vizat de un mandat de arestare” emis de CPI.

Zohran Mamdani a precizat că nu ştie dacă are competenţa de a-l reţine pe un lider străin, menţionând că se află în „discuţii active” cu autorităţile din New York pe această temă. „Vom face tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York”, a adăugat el, în contextul în care Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, marele eveniment anual al liderilor din întreaga lume, se va desfăşura în septembrie la sediul ONU din New York.