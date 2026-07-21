Președintele SUA, Donald Trump, a semnat trei proclamații pentru a impune tarifele în temeiul unei legi comerciale vechi de aproape un secol, Secțiunea 338 din Legea tarifară din 1930, care permite aplicarea unor tarife de până la 50% asupra importurilor din anumite țări.

Produsele vizate de aceste tarife variază de la vin la crose de hochei și ciment, potrivit unei fișe informative a Casei Albe. Noile tarife s-ar aplica, de asemenea, unei varietăți de alte articole, inclusiv produse lactate, piscine, mobilier, undițe de pescuit, semințe, îmbrăcăminte și peruci.

„În timp ce Administrația continuă să încheie acorduri comerciale echitabile și reciproce cu partenerii noștri comerciali, Canada, spre deosebire de alți parteneri și aliați, continuă să ia măsuri de retorsiune împotriva Statelor Unite pentru eforturile acestora de a reechilibra comerțul și de a proteja industria americană în sectoare sensibile din punct de vedere al securității naționale”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, într-un comunicat.

Trump invocă măsuri comerciale discriminatorii

Biroul prim-ministrului canadian Mark Carney – care, cu o zi în urmă, s-a aflat alături de Trump la ceremonia de premiere și încheiere a Cupei Mondiale la fotbal – nu a comentat încă.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Trump a acuzat Canada de răspândirea în Statele Unite a fumului provenit de la incendiile forestiere și a amenințat că va adăuga „costul incalculabil” al combaterii poluării la tarifele existente aplicate mărfurilor canadiene.

Tarifele anunțate luni intră în vigoare pe 19 august și se aplică indiferent dacă mărfurile se încadrează în Acordul SUA-Mexic-Canada, deși energia, îngrășămintele, peștele, mineralele critice și produsele deja acoperite de tarifele din Secțiunea 232 sunt scutite.

Produsele lactate și alcoolul, printre motivele invocate

Casa Albă a invocat sistemul „protecționist” al Canadei în domeniul produselor lactate, precum și tarifele și cotele aplicate autovehiculelor importate în Canada din SUA, dar nu și din alte țări, printre motivele care stau la baza acestor tarife. De asemenea, a menționat faptul că majoritatea provinciilor canadiene au suspendat vânzarea de băuturi alcoolice din SUA, măsură luată ca răspuns la tarifele anterioare impuse de SUA.

Casa Albă a declarat că importurile canadiene de autovehicule din SUA au scăzut cu 22%, iar importurile de băuturi alcoolice din SUA au scăzut cu 81% în ultimul an.