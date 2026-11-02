Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a declarat luni că alegerile de la jumătatea mandatului care au loc marţi sunt cele mai importante „din viaţa noastră", într-o ultimă încercare de a-şi mobiliza susţinătorii înaintea votului pe care opoziţia democrată speră să-l câştige, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Suntem în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, cele mai importante, cred, din viaţa noastră", a remarcat Trump într-un discurs de final de campanie, susţinut în faţa monumentului lui Abraham Lincoln din Washington şi din care a dedicat mare parte evidenţierii lucrărilor pe care le-a impulsionat la Casa Albă şi în capitală de când şi-a început al doilea mandat prezidenţial.

Pentru aceste alegeri „Partidul Democrat a nominalizat cei mai radicali şi periculoşi candidaţi din istoria SUA", inclusiv „jihadişti şi membri ai Frăţiei Musulmane", a susţinut Trump, o afirmaţie fără fundament pe care a repetat-o pe tot parcursul campaniei în referirile sale la candidatul democrat pentru Senat din statul Michigan, Abdul El-Sayed, care, dacă va fi ales, ar deveni primul senator musulman din istoria SUA.

Trump s-a implicat intens în această campanie, participând la 25 de mitinguri în mai multe state, în principal bastioane republicane care riscă să încline spre democraţi, cum ar fi Texas, Iowa şi Kansas.

Trump a promis că-și va grația aliații dacă pierde alegerile

Într-un interviu acordat mai devreme luni publicaţiei New York Post, Trump a asigurat că, în eventualitatea pierderii alegerilor, nu va ezita să-şi graţieze aliaţii, ca măsură preventivă în faţa unor posibile acţiuni judiciare care să rezulte împotriva acestora în urma unor anchete parlamentare lansate de către democraţi.

Miliardarul Elon Musk, principalul donator al campaniei republicane şi un aliat al lui Trump, a afirmat luna trecută că democraţii intenţionează să lanseze astfel de anchete împotriva lui dacă ar câştiga alegerile.

Conform sondajelor, pe fondul creşterii costului vieţii, inclusiv prin efectele economice ale războiului împotriva Iranului, scăderea astfel a popularităţii lui Trump ar putea duce la alegerile din 3 noiembrie la pierderea de către republicani a controlului oricum fragil asupra Camerei Reprezentanţilor, existând posibilitatea să piardă de asemenea majoritatea în Senat.

La alegerile de la jumătatea mandatului vor fi reînnoite toate cele 435 de mandate în Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele ale Senatului.