Preşedintele a promis că va discuta cu premierul canadian Mark Carney, sugerând că „costul acestei poluări” ar putea fi adăugat la tarifele vamale pe care Canada le plăteşte deja, relatează CNN, potrivit News.ro.

„Tragem Canada la răspundere pentru faptul că nu îşi întreţine corespunzător pădurile şi vegetaţia, iar Statele Unite sunt invadate inutil de un aer murdar, poluat şi nesănătos, a cărui calitate este periculoasă şi complet inacceptabilă!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Peste 100 de milioane de persoane din 18 state americane şi din Districtul Columbia se află sub alerte privind calitatea aerului. Niveluri de poluare considerate „foarte nesănătoase” şi „periculoase” au fost înregistrate pe o arie care se întinde din nord-estul statului Minnesota până în sud-estul statului Virginia.

„Îl voi suna pe prim-ministru în cursul zilei pentru a afla ce intenţionează să facă în această privinţă”, a continuat Trump.

Preşedintele american ameninţă cu noi costuri pentru Canada

„Este vorba despre neglijenţă deliberată, care devine un fenomen anual şi costă Statele Unite miliarde de dolari. Costul acestei poluări trebuie, în mod necesar, să fie adăugat la tarifele vamale pe care Canada le plăteşte în prezent”, a adăugat preşedintele american.

Relaţiile dintre SUA şi Canada, din nou tensionate

Relaţiile dintre cele două ţări sunt deja tensionate.

Canada a reprezentat însă de mult timp un punct sensibil pentru Trump, care a rezervat unele dintre cele mai ridicate tarife comerciale pentru vecinul din nord al Statelor Unite. El a acuzat în repetate rânduri Ottawa de practici incorecte în comerţul cu lemn şi de faptul că ar fi „furat” locuri de muncă din industria auto americană.

În pofida acestor critici, Canada a beneficiat în mare măsură de protecţia oferită de Acordul SUA-Mexic-Canada (USMCA), negociat chiar de Trump în timpul primului său mandat. Acordul a exceptat mii de produse de la aplicarea unora dintre cele mai ridicate tarife impuse de administraţia sa.

Totuşi, la începutul acestei luni, administraţia Trump a decis să nu prelungească USMCA în forma sa actuală.