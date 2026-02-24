Răspunsurile la unele dintre aceste întrebări ar putea deveni în sfârșit publice după ce președintele Trump a cerut săptămâna trecută desecretizarea dosarelor legate de OZN-uri sau de orice formă de „viață extraterestră”.

Trump a scris pe rețelele sociale că secretarul Apărării, Pete Hegseth, și alți șefi de agenții ar trebui „să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale legate de viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP), obiecte zburătoare neidentificate (UFO) și orice alte informații conexe acestor chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”.

Anunțul său a venit după ce fostul președinte Obama i-a spus unui realizator de podcast, întrebat despre extratereștri: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut.” Ulterior, el a clarificat că nu a văzut nicio dovadă în timpul mandatului său la Casa Albă și că a vrut doar să spună că „statistic vorbind, universul este atât de vast încât șansele sunt mari să existe viață undeva”. Trump le-a declarat reporterilor că nu este sigur dacă extratereștrii există, dar a sugerat că predecesorul său s-ar fi putut referi la „informații clasificate”.

Odată cu publicarea documentelor, publicul american ar putea afla ce anume a documentat, dacă a documentat ceva, guvernul în legătură cu aparițiile inexplicabile, cum ar fi cea surprinsă într-un videoclip făcut public anul trecut de un membru al Congresului, care arată o rachetă americană lovind o sferă luminoasă neidentificată pe cer și părând că ricoșează din ea.

Potrivit unui raport guvernamental, au fost înregistrate peste 750 de noi apariții UAP între mai 2023 și iunie 2024. Deși aceste cazuri sunt în prezent neexplicate, experții spun că un beneficiu al desecretizării ar putea fi faptul că oamenii de știință, analizând datele, pot oferi explicații bazate pe fapte.

Sean Kirkpatrick, fost investigator guvernamental principal pentru OZN-uri

Sean Kirkpatrick, primul director al Biroului pentru Rezolvarea Anomaliilor în Toate Domeniile (AARO) din cadrul Departamentului Apărării al SUA, care investighează obiectele zburătoare neidentificate, spune că persoanele care se așteaptă să vadă dovezi ale vieții extraterestre pe Pământ ar putea fi dezamăgite.

„Vor exista oameni nemulțumiți”, a declarat el pentru CBS News.

„Vor fi mulți care vor continua să strige conspirație, vor spune că există o mușamalizare”, a spus Kirkpatrick. El consideră ordinul lui Trump drept o „diversiune pentru administrație”.

Kirkpatrick, fizician, a condus AARO din iulie 2022 până la 1 decembrie 2023 și a avut misiunea de a investiga obiectele zburătoare neidentificate și alte fenomene aeriene sau anomalii neidentificate.

Ce a descoperit a variat de la „farse” în cadrul Forțelor Aeriene până la ceea ce el a numit „diversiuni” menite să ascundă programe secrete de apărare. Kirkpatrick a spus că biroul său „a desecretizat tot ce a putut”, dar nu a existat nicio dovadă a vieții extraterestre.

„Nimic nu m-ar fi făcut mai fericit în acel post decât să descopăr tehnologie extraterestră și să o fac publică”, a spus Kirkpatrick. „Nu mă aștept să apară nimic nou.”