Nicolas Forissier a afirmat că Parisul poartă discuții cu partenerii europeni și cu Comisia Europeană în legătură cu decizia președintelui american, venită după o hotărâre a Curții Supreme a SUA care a stabilit că multe dintre tarifele comerciale impuse anterior de acesta partenerilor comerciali au fost ilegale.

„Dacă va fi necesar, Uniunea Europeană are la dispoziție instrumentele adecvate”, a declarat Forissier sâmbătă.

Oficialii francezi spun că este încă prea devreme pentru a anticipa forma exactă a unui răspuns european, însă printre opțiunile analizate se află așa-numita „bazooka comercială” – Instrumentul Anti-Coerciție (ACI), care ar putea viza inclusiv companii americane din sectorul tehnologic.

ACI oferă o gamă largă de măsuri, de la controale la export și taxe aplicate serviciilor, până la excluderea firmelor americane de la contractele de achiziții publice din UE.

De asemenea, există un pachet de tarife retaliatorii, în prezent suspendat, care vizează bunuri americane în valoare de peste 90 de miliarde de euro și care ar putea fi activat.

Forissier a spus că amenințările lui Trump au consolidat unitatea europeană, dar blocul comunitar trebuie să fie pregătit să reacționeze. „Nu mai putem fi naivi”, a afirmat el. „Trebuie să ne folosim instrumentele, nu doar să vorbim despre ele.”

„Nu vrem să fim dependenți. Nu vrem să devenim un fel de ostatic.”

Parlamentul European urmează să se reunească luni pentru a discuta o nouă amânare a ratificării acordului comercial convenit anul trecut cu Washingtonul.

Donald Trump continuă să majoreze tarifele, în pofida datelor care arată că acestea contribuie la creșterea prețurilor și afectează companiile americane dependente de importuri.

Fabio Panetta, guvernatorul Băncii Italiei, a declarat sâmbătă, la o conferință desfășurată la Veneția, că „inițial impactul a fost absorbit de marjele de profit ale firmelor americane, apoi a fost transferat parțial către consumatori, care suportă acum aproximativ jumătate din costuri”.

Panetta a adăugat că, per ansamblu, se estimează că tarifele au contribuit cu puțin peste jumătate de punct procentual la inflație, care rămâne peste ținta Rezervei Federale, situându-se la 2,4% în luna ianuarie.