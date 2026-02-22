Între timp, la Washington, Donald Trump cântărește dacă va ordona lovituri militare în Iran și cu ce obiectiv – de la limitarea programului nuclear până la neutralizarea rachetelor sau, în scenariul cel mai dur, schimbarea regimului ayatolahilor. Sâmbătă au avut loc noi proteste în campusul Universității din Teheran.

Potrivit presei americane, Casa Alba si Pentagonul analizeaza mai multe planuri de acțiune împotriva Iranului. Unul dintre acestea implică asasinarea liderului suprem Ali Khamenei și a catorva potentiali succesori.

O alta versiune, cu obiective mai limitate, s-ar concentra pe ținte precum facilități nucleare, depozite si fabrici de rachete balistice. Dar administratia Trump este deschisa si catre un acord care să limiteze capacitățile nucleare ale Teheranului si astfel să prevină războiul din Orient. Cel puțin public, oficialii iranieni nu par sa recunoasca "liniile roșii" stabilite de Donald Trump.

Jurnalist: „Spuneți că SUA nu v-au cerut suspendarea definitivă a programului de îmbogățire a uraniumului”.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului. „Da, ce discutăm acum (n.r. la negocieri) este cum să ne asigurăm că programul nuclear este și va rămâne pașnic”.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului: „Chiar dacă puterile globale ne presează în mod nedrept să ne supunem, nu ne vom pleca niciodată capetele”.

Brett McGurk, fost coordonator al U.S. National Security Council: „Mi se pare că (n.r. Teheranul) tratează aceste negocieri la fel cum a făcut-o în urmă cu 2,3,4 ori 5 ani, fără să recunoască faptul că datele s-au schimbat fundamental”

Mobilizare militară masivă a SUA lângă Iran

În ultimele săptămâni, Statele Unite au mobilizat în regiune cea mai mare concentrare de putere aeriană și navală de la invazia Irakului din 2003. Dispozitivul - care include avioane F35, aparate de realimentare, aeronave de comandă și control, dar și sisteme de apărare antiaeriană - oferă Casei Albe opțiunea unui război aerian prelungit.

Paula Hancocks, corespondent CNN: „Se poate răsturna regimul doar pe cale militară?”

Bob Harward, analist militar: „Putere militară în sprijinul poporului iranian. După cum am văzut, iranienii s-au săturat de acest regim care a ucis în câteva săptămâni mai mulți oameni decât au pierit în 15 ani de război cu Irakul”.

Însă, imagini din satelit arată că Iranul a petrecut ultimele luni reparând și reconstruind instalații cheie de rachete și baze aeriene, grav avariate vara trecută de israelieni și americani.

Între timp, Israelul şi-a ridicat nivelul de alertă.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu și un lucru e sigur, dacă ayatollahul face greșeala să ne atace, va primi o ripostă pe care nici măcar nu și-o poate imagina!”

John Bolton, fost consilier de Securitate al Casei Albe: „Cred că nimeni, nici măcar Trump, nu știe deocamdată ce decizie va lua”.