Bannerul de pe clădirea Departamentului Justiției este doar cel mai recent exemplu al modului în care președintele Donald Trump și-a impus prezența în viața de zi cu zi a americanilor.

Săptămâna trecută, un banner masiv cu chipul lui Donald J. Trump, a apărut pe fațada sediului Departamentului federal al Justiției din Washington.

Este doar cel mai recent exemplu al modului în care Trump s-a impus în aproape fiecare aspect al vieții americane. Unii critici au numit fenomenul „vibrații de dictator”, scrie The Guardian.

Proporțiile clădirii, culoarea pietrei și clasicismul epurat al arhitecturii ar putea servi drept decor pentru celebrul discurs rostit în 1989 de autocratul român Nicolae Ceaușescu, care și-a mințit fără rușine poporul pentru ultima oară înainte de a fi huiduit, înlăturat de la putere și executat sumar, câteva zile mai târziu, de un tribunal ad-hoc, scrie şi Washington Post.

Articolul integral pe spotmedia.ro.