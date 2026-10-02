Inițiativa este justificată de ministru prin ceea ce el descrie drept o creștere a agresivității și brutalității în rândul minorilor, însă experții contestă necesitatea unei astfel de măsuri și cer mai multă prevenție, scrie Noviny.

Cehia analizează reducerea vârstei răspunderii penale

Ministrul ceh al Justiției, Jeroným Tejc, ia în calcul reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani. Măsura nu ar urma să se aplice tuturor infracțiunilor, ci doar celor mai grave, pentru care legislația prevede posibilitatea unei pedepse excepționale.

Propunerea se bazează pe o analiză realizată de Ministerul Justiției și ar putea fi prezentată cel mai devreme în vara anului viitor, relatează cnn.iprima.cz.

Tejc susține că, deși datele disponibile nu indică o creștere dramatică a criminalității în rândul minorilor sub 15 ani sau al tinerilor cu vârste între 15 și 18 ani, există o problemă legată de natura faptelor comise.

Potrivit ministrului, agresivitatea și brutalitatea actelor comise de minori sunt în creștere în ambele categorii de vârstă.

Experții cer prevenție, nu reducerea limitei de vârstă

Inițiativa este contestată de Comitetul pentru Drepturile Victimelor din cadrul Consiliului Guvernamental pentru Drepturile Omului.

Comitetul susține că cercetările științifice disponibile nu oferă concluzii clare privind o creștere a brutalității sau a gravității actelor de violență comise de copiii sub 15 ani.

În opinia specialiștilor citați de comitet, reducerea vârstei răspunderii penale nu reprezintă un răspuns adecvat la infracționalitatea juvenilă. Accentul ar trebui pus, în schimb, pe prevenție și pe intervenția timpurie în cazul copiilor vulnerabili.

Comitetul atrage atenția și asupra unor probleme existente în sistemul actual. Printre acestea se numără lipsa unor programe și servicii de sprijin pentru copiii care au comis infracțiuni, dar și numărul insuficient de psihologi și psihiatri specializați în lucrul cu minori.

În acest context, reprezentanții comitetului cer guvernului să nu reducă limita de vârstă a răspunderii penale și să investească, în schimb, în măsuri coordonate de prevenție și în programe menite să contribuie la corectarea comportamentului copiilor.

Ce se va întâmpla cu minorii care ar putea răspunde penal

Ministrul Justiției susține că o eventuală reducere a vârstei răspunderii penale nu ar însemna trimiterea copiilor în penitenciarele obișnuite.

Tejc propune crearea unor centre specializate, organizate pentru grupuri mici, unde minorii să beneficieze de programe intensive de consiliere psihologică, terapie și educație.

Ministerul Justiției a identificat, de asemenea, necesitatea unor schimbări în sistemul educației instituționalizate și al protecției minorilor.

În prezent, în astfel de centre ajung atât copii plasați acolo din motive sociale, inclusiv ca urmare a pierderii părinților, cât și minori trimiși de instanțe după ce au comis infracțiuni.

Potrivit lui Tejc, separarea acestor categorii de copii reprezintă o problemă care depășește competențele unui singur minister și trebuie rezolvată indiferent dacă vârsta răspunderii penale va fi sau nu redusă.