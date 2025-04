Donald Trump cataloghează atacul de la Sumî drept ”oribil”, fără să acuze Rusia. „Mi s-a spus că au făcut o greşeală”

„Cred că este teribil. Şi mi s-a spus că au făcut o greşeală. Dar cred că este un lucru oribil”, le-a declarat unor jurnalişti preşedintele Statelor Unite, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

Întrebat despre această ”greşeală”, Trump a răspuns că ”au făcut o greşeală (...), va trebui să-i întrebaţi pe ei”, fără să precizeze la cine se referă.

Consiliul Naţional de Securitate (NSC) al Casei Albe a apreciat că bombardamentul subliniază necesitatea de a negocia pentru a pune capăt Războiului din Ucraina.

BREAKING: Trump calls Putin’s massacre of Ukrainian civilians in Sumy a “mistake.” It was not a mistake. It is part of Putin’s continued war of aggression against the Ukrainian people. This is shameful. pic.twitter.com/dwk0pa0ajG