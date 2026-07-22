„Vom lovi această zonă probabil foarte curând și cu toată forța. Și ei nu pot face nimic în privința asta”, a asigurat președintele american în cadrul unei discuții cu jurnaliștii de la Casa Albă, potrivit News.ro.

Donald Trump a mai afirmat că va fi nevoie de până la 25 de ani pentru a reconstrui Iranul dacă SUA s-ar retrage acum.

Armata americană a anunțat marți că a încheiat a zecea noapte consecutivă de bombardamente împotriva Iranului.

„Forțele americane au lovit centre de comandă militară, capacități maritime, baze de lansare a rachetelor și a dronelor, precum și sisteme de apărare antiaeriană iraniene, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua să atace navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz”, a explicat, într-un comunicat publicat pe X, Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Secretarul Apărării evită un răspuns clar privind Muntele Pickaxe

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a evitat să răspundă marți când a fost întrebat, la o audiere în Congres, despre capacitatea armatei americane de a lansa un atac asupra instalației nucleare iraniene suspectate de a se afla sub Muntele Pickaxe, un subiect care a atras atenția în urma unor informații conform cărora Iranul ar fi mutat centrifuge și uraniu în interiorul complexului.

„Multe dintre capacitățile noastre sunt clasificate”, a spus Hegseth când a fost întrebat, în cadrul unei audieri la Capitol Hill, dacă SUA pot lovi complexul îngropat la mare adâncime. „Dar dacă există cineva în lume care poate ajunge oriunde… atunci este armata Statelor Unite”, a răspuns Hegseth, potrivit CNN.

Situl de la Muntele Pickaxe se află în apropierea instalației nucleare iraniene de la Natanz, în interiorul cu relief accidentat al țării. Analiștii și agențiile de informații consideră că acest sit se află la o adâncime chiar mai mare decât instalațiile lovite de SUA în timpul Operațiunii Midnight Hammer din iunie 2025.

În ultimele săptămâni, președintele Donald Trump a evidențiat Muntele Târnăcopului ca o potențială țintă a bombardamentelor.

Informațiile israeliene și opiniile experților, în centrul atenției

Serviciile de informații israeliene consideră că Iranul a mutat o parte din stocul său de uraniu îmbogățit și centrifugele avansate de îmbogățire la Muntele Pickaxe, potrivit unei surse israeliene familiarizate cu problema. Găsirea și îndepărtarea celor aproape 500 de kg de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului rămâne unul dintre obiectivele principale ale SUA și Israelului.

Trump pare să fi minimalizat marți rapoartele israeliene, spunând că SUA „nu au informații oficiale în acest sens” atunci când a fost întrebat dacă Iranul a mutat centrifugele în acea zonă.

Andrea Stricker, expertă în neproliferare, a declarat pentru CNN că Trump „ar trebui să ia măsuri pentru a neutraliza Muntele Pickaxe și a împiedica Iranul să finalizeze construcția sitului, să-și reconstituie capacitatea de îmbogățire sau opțiunea de arme nucleare și să aibă acces la mii de centrifuge care reprezintă rămășițele programului său nuclear”.

Unii experți sunt sceptici cu privire la impactul pe care l-ar putea avea atacurile SUA asupra sitului îngropat la mare adâncime. James Acton, care coordonează activitatea în domeniul politicii nucleare a Fundației Carnegie, a postat pe X că se îndoiește că SUA pot face mai mult decât să prăbușească tunelurile de acces la instalația de la Muntele Pickaxe.