Postul elen de ştiri ERT News a anunţat că nu s-au înregistrat victime în urma accidentului produs în apropierea portului Chania, de pe coasta de nord a insulei, potrivit Agerpres.

Feribotul "Elyros" transporta 100 de pasageri, 32 de autoturisme şi 95 de camioane, fiind în drum spre Pireu, conform primelor informaţii.

Pasagerii au fost nevoiţi să rămână la bord, în port, timp de mai multe ore, în timp ce se efectua o inspecţie tehnică. Din cauza forţei impactului, unele dintre vehiculele parcate în cala feribotului s-au lovit între ele, suferind avarii.

Autorităţile au precizat că accidentul - care a provocat deformări importante atât la prova feribotului, cât şi în zona punţii de comandă a navei de marfă - nu a dus la poluarea mediului marin.

Cauza coliziunii urmează să fie investigată.