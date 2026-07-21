Măsura urmează să intre în vigoare în septembrie pentru a proteja sănătatea copiilor şi adolescenţilor, transmite AFP.

După votul anterior al Senatului, Adunarea Naţională a adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru şi 81 împotrivă.

Această lege impune platformelor să implementeze sisteme de verificare a vârstei, o măsură care a stârnit controverse.

„Franţa deschide calea în Europa pentru protecţia copiilor noştri, a adolescenţilor noştri. Vom continua", a salutat adoptarea actului normativ preşedintele francez Emmanuel Macron.

Legea va intra în vigoare rapid, de la 1 septembrie pentru conturile noi şi de la 1 ianuarie pentru conturile existente. Actul normativ nu prevede nicio sancţiune pentru copii sau părinţi. În schimb, platformele de social media vor trebui să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe simultan, pentru a le oferi utilizatorilor o opţiune.

În aprilie, Comisia Europeană a prezentat de asemenea o aplicaţie paneuropeană de verificare a vârstei, iar soluţii private sunt în curs de dezvoltare.

„Noi, francezii, peste patru luni vom trebui toţi să ne dovedim vârsta. Dacă aveţi sub 15 ani, contul va fi închis", a explicat presei ministrul delegat pentru digitalizare, Anne Le Henanff.

Aceeaşi lege interzice şi telefoanele mobile în licee, interdicţie deja valabilă în Franţa în învăţământul primar, dar excepţii vor putea fi incluse în regulamentele interne ale instituţiilor de învăţământ.

Franţa a decis adoptarea unei astfel de legi după înmulţirea avertismentelor despre efectele nocive pe care le au asupra copiilor şi adolescenţilor reţelele de socializare, ce le captează excesiv atenţia şi îi pot expune unor conţinuturi problematice.

După Franţa, şi alte ţări europene iau în considerare adoptarea unei legislaţii de acest fel.

Situația în România

Și copiii sub 15 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat în următoarea sesiune.

Propunerea vine în contextul în care copiii au primul cont pe rețelele sociale, în medie, la doar 5 ani, iar aproape jumătate dintre ei petrec peste 6 ore pe zi online, conform unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii.

Mulți ajung online cu mult timp înainte să împlinească 10 ani. În acest context, mai mulți parlamentari propun interzicerea accesului la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani.

Dacă proiectul va fi adoptat, platformele nu se vor mai putea baza doar pe data de naștere trecută în cont. Vor fi obligate să verifice prin metode eficiente vârsta utilizatorilor și să blocheze accesul copiilor sub 15 ani.