Declaraţia a fost făcută vineri, la un miting organizat în comitatul Nassau, statul New York, unde Trump a criticat din nou politica de imigraţie a administraţiei Biden, scrie Agerpres, care citează EFE.

"Aţi văzut asta zilele trecute în Spania, nu? Acum imaginaţi-vă: au lăsat să intre 65.000 de oameni. Amintiţi-vă: 25 de milioane de oameni, noi eram mai rău. Aşa era în fiecare zi în ţara noastră, timp de luni şi luni", a declarat Trump, referindu-se la imigranţii fără acte despre care susţine că se aflau în SUA înainte de preşedinţia sa.

Atac la politica de imigraţie a administraţiei Biden

Trump a criticat politica de imigraţie de "frontieră deschisă", ceea ce a permis intrarea "multor infractori", a criticat-o pe fosta vicepreşedintă şi candidată la preşedinţie, Kamala Harris, şi a subliniat că guvernul pe care îl conduce acum are "puterea de a îndepărta din ţară persoanele care se află ilegal aici".

Preşedintele american a vizitat Academia de Poliţie a comitatului Nassau şi a ţinut ulterior un discurs axat pe reducerea criminalităţii în ţară sub conducerea sa, şi în special în această zonă din Long Island (în estul statului New York), care ani de zile a fost afectată de violenţa bandelor precum MS-13.

Sprijin pentru un candidat republican

Acolo, Trump şi-a oferit sprijinul unuia dintre liderii comitatului Nassau, Bruce Blakeman, un republican care candidează la funcţia de guvernator al statului New York împotriva actualei guvernatoare, democrata Kathy Hochul, descriindu-l ca un apărător al legii şi ordinii şi un reprezentant al "bunului simţ".

Trump, care a menţionat că din cauza politicii "graniţelor deschise" 25 de milioane de oameni au intrat în SUA în patru ani, a criticat-o pe guvernatoare pentru sprijinul acesteia pentru controversata politică "fără cauţiune în numerar", care permite eliberarea celor arestaţi pentru infracţiuni minore înainte de proces, pentru a evita supraaglomerarea sistemului penitenciar.