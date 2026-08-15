De asemenea, el şi-a apărat decizia de a intra în război pentru a împiedica Iranul să obţină arma nucleară, spunând că "nu-şi va cere niciodată scuze" pentru acest lucru, în ciuda creşterii preţurilor la combustibil cu care se confruntă americanii, scrie Agerpres.

"După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte grav, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite", a declarat Trump, cu un uşor surâs, la un miting în Garden City, lângă New York.

Trump tot repetă că Statele Unite deţin "controlul" asupra Strâmtorii Ormuz, o declaraţie pe care Teheranul a numit-o "minciună".

Potrivit lui Brian Schwartz, jurnalist la Wall Street Journal, care a citat un oficial de rang înalt al Casei Albe pe platforma X, preşedintele Trump "glumea" când a spus că strâmtoarea va deveni "teritoriu american".

Sâmbătă dimineaţă, ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a răspuns la declaraţia preşedintelui american, afirmând pe platforma X că Strâmtoarea Ormuz "va rămâne iraniană".

"Strâmtoarea Ormuz a fost iraniană, este iraniană şi va rămâne iraniană. Această strâmtoare va fi deschisă şi închisă doar la ordinul Iranului. Atât timp cât refuzaţi să acceptaţi realitatea înfrângerii voastre şi continuaţi să vă amăgiţi, Iranul va continua să impună o blocadă", a spus Gharibabadi.

"Strâmtoarea Ormuz nu poate fi luată cu asalt nici cu o postare pe X sau cu un portavion, nici printr-un decret prezidenţial, nici printr-un discurs de campanie electorală", a insistat, de asemenea, oficialul iranian.

În realitate, această trecere strategică pentru comerţul global cu petrol a fost blocată de Iran încă de la începutul războiului, în timp ce Statele Unite, la rândul lor, impun o blocadă porturilor iraniene.

Trump: ”Dacă trebuie să plătiți puțin mai mult pentru benzină, este în regulă”

Iranul "nu va avea niciodată arme nucleare", a afirmat, de asemenea, Donald Trump.

"Dacă trebuie să plătiţi puţin mai mult" pentru benzină, "este în regulă. (...) Nu-mi voi cere niciodată scuze. Am luat decizia corectă", a declarat el.

Comparativ cu nivelurile de dinainte de război, preţul benzinei în Statele Unite a crescut cu peste 35%.

Conflictul este nepopular, iar nemulţumirea gospodăriilor faţă de costul vieţii a dus la scăderea drastică a ratei de aprobare a lui Donald Trump.

Această apărare a conflictului din Iran vine imediat după ce vicepreşedintele JD Vance a transmis un mesaj oarecum diferit despre obiectivele urmărite.

"Preţurile petrolului au scăzut şi sunt mult mai mici decât vârfurile de la începutul conflictului. Acesta este obiectivul numărul unu: să menţinem petrolul şi benzina ieftine pentru americani", a declarat el la Fox News.

"Şi apoi, obiectivul numărul doi este evident să ne asigurăm că Iranul nu dobândeşte niciodată arme nucleare", a adăugat Vance, declarând: "Cred că atingem ambele obiective".